Володин рассказал, как решать вопрос нехватки медиков на местах

Кадровый вопрос в районных больницах нужно решать, начиная с создания условий для выпускников вузов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с кандидатами в депутаты Волгоградской области.

Разговор состоялся в ходе рабочей поездки Володина в свой избирательный округ. Участники встречи получили возможность задавать вопросы, которые исходят от избирателей.

Одна из самых актуальных проблем связана с обеспечением региональных больниц кадрами, в том числе специалистами узкого профиля. Отвечая на вопрос на эту тему, Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо заниматься поддержкой молодых специалистов, делая все для того, чтобы после обучения они хотели остаться работать в своем регионе. При этом надо начинать с создания условий для студентов, согласившихся при поступлении в медицинские вузы на распределение.

- Главы центральных районных больниц должны нести ответственность персональную за формирование кадрового потенциала, - подчеркнул Володин. Он призвал главврачей работать с медакадемиями, "договариваться, чтобы те, кто пошел по направлениям, были обеспечены общежитиями". "Все практики студент должен проходить в своих центральных районных больницах, чтобы он вливался в коллектив и чтобы коллектив с ним тоже работал", - добавил глава нижней палаты.

Он также отметил, что необходимо заниматься вопросом обеспечения молодых врачей жильем и, конечно, повышением зарплат. В качестве положительного примера политик привел Саратовскую область, где для выпускников установлена нижняя планка оплаты труда в размере 23 тысяч рублей.