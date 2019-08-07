Зеленский не дождется: в РФ ответили на заявление о "возвращении" Крыма

Киев не дождется "возвращения" Крыма, потому что этого не произойдет никогда. Примерно так прокомментировали резонансное заявление президента Украины Владимира Зеленского российские политики и общественные деятели.

"Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать", - приводит слова сенатора Владимира Джабарова RT.

Он добавил, что, очевидно, этого никогда не произойдет.

В похожем тоне высказался и лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Эйваз Умеров.

"Скорее на Украине выберут телепузиков в президенты, чем Крым вернется на Украину", - цитирует его РИА Новости.

Умеров подчеркнул, что "Крым шестой год дома", в том числе и крымско-татарские семьи.