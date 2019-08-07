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07.08.2019 23:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Зеленский не дождется: в РФ ответили на заявление о "возвращении" Крыма

Киев не дождется "возвращения" Крыма, потому что этого не произойдет никогда. Примерно так прокомментировали резонансное заявление президента Украины Владимира Зеленского российские политики и общественные деятели.

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"Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать", - приводит слова сенатора Владимира Джабарова RT.

Он добавил, что, очевидно, этого никогда не произойдет.

В похожем тоне высказался и лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Эйваз Умеров.

"Скорее на Украине выберут телепузиков в президенты, чем Крым вернется на Украину", - цитирует его РИА Новости.

Умеров подчеркнул, что "Крым шестой год дома", в том числе и крымско-татарские семьи.

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
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