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07.08.2019 20:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похоронили в пакете

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Одинокую 91-летнюю жительницу Тюмени Анну Лаврентьевну Бусыгину, которая свои последние годы провела в пансионате для ветеранов войны и труда, похоронили в пластиковом мешке. Это обстоятельство покоробило постояльцев учреждения, и они выразили свое возмущение в соцсетях.

Историей заинтересовались правоохранители - региональное подразделение СК приступило к доследственной проверке, а по поручению замгубернатора Ольги Кузнечевских в пансионате началось служебное расследование.

Анна Бусыгина родом из Абатского района. Когда началась война, девочка осталась с мамой: отца отправили в трудармию, брат ушел на фронт, а сестра работала на предприятии, выпускавшем боеприпасы. Спустя некоторое время Анна стала трудиться на лесозаводе. К старости она потеряла последних родных, и физически немощного человека приютил пансионат. За питание и уход здесь с каждого взимают три четверти пенсии. То есть личные средства остаются.

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После того как Анна Лаврентьевна скончалась, ее тело увезли в морг, там оно пролежало неделю, пока его не поместили в черный санитарный пакет, затем - сразу в гроб и на кладбище. Те, кто занимается омовением, одеванием, подготовкой усопшего для прощания с близкими людьми, делать это отказались: данная услуга - исключительно платная, а денег, как утверждают работники службы, никто им не дал.

У бабушки должны были быть накопления, уверены ее недавние соседи. В крайнем случае, замечают они, жители пансионата не отказались бы сброситься на необходимые процедуры, чтобы "попрощаться с Анной Лаврентьевной по-человечески". "Налицо пренебрежение этическими нормами, недопустимое отношение к памяти ветерана. Мы обязательно выясним, как такое могло произойти. А пока могу сообщить, что на могиле труженика тыла при содействии областного Совета ветеранов войны и труда установят памятник", - рассказала пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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