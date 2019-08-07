Более половины предприятий УрФО воспользовались лизингом для приобретения автотранспортной, строительной и иной спецтехники - это наивысший показатель среди федеральных округов, согласно исследованию финансовой компании CARCADE. Ее аналитики уверяют, что в уральских регионах наблюдается лизинговый бум.

Всего в опросе участвовали 200 российских компаний малого и среднего бизнеса. Лишь десятая часть фирм в обозначенный период не имела потребности в обновлении и пополнении парка, прочие нуждались преимущественно в грузовых машинах, строительной технике и недорогих легковых авто. Но осуществить планы их покупки сумели только 60 процентов.

С какими препятствиями столкнулись остальные? Две трети сослались на дефицит собственных средств. Десятой части банки отказали в кредите. И всего пяти процентам не удалось заключить контракт с лизинговыми организациями, предъявляющими более мягкие требования, в первую очередь по залогу.

Из тех компаний, которые смогли купить технику, 6 процентов прибегли к корпоративному банковскому кредиту, 38 рассчитались с поставщиками, не прибегая к заимствованиям, а 27 процентов увидели оптимальное решение вопроса в лизинге. К нему обращаются тем чаще, чем больше размер бизнеса, отмечают исследователи. У предприятий с годовым оборотом до 10 миллионов рублей доля лизинговых договоров не превышает 11 процентов, при обороте до 50 миллионов она составляет уже 24 процента, до 100 и 500 миллионов - 42 и 80 процентов соответственно.

Между тем у ИП и микропредприятий преобладают недекларируемые наличные денежные потоки. Малый объем легальной выручки закрывает путь к банковским и лизинговым продуктам. Поэтому распространено классическое автокредитование, приобретение авто физическим лицом. Увеличение безналичной выручки подталкивает к оптимизации налогообложения, и лизинг тут хорош тем, что позволяет сэкономить суммарно до 40 процентов на НДС и налоге на прибыль. Не случайно менее трети компаний со скромным оборотом, купивших транспорт, знают о преимуществах лизинга, тогда как среди достаточно крупных таких уже до 80 процентов.