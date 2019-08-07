Челябинские активисты очистили от мусора популярные тропы Таганая

Молодежный актив одного из челябинских предприятий принял участие в экологической акции по уборке национального парка Таганай. За два дня активисты прошли десятки километров и собрали восемьдесят литров мусора, сообщили в среду организаторы экопохода.

Заводчане очистили один из самых популярных туристических маршрутов - до Двуглавой сопки, а также стоянку на Оленьем мосту. Там обнаружилось множество оставленных туристами пластиковых бутылок, одноразовой посуды и стекла.

Стоит отметить, что предприятие не первый год участвует в волонтерских акциях на Таганае. В 2017 году его экоактивисты промаркировали тропу от Центральной усадьбы до Откликного гребня, а в 2018 - пропололи саженцы сибирской ели и собрали мусор на стоянке у Большой каменной реки.

- Очень приятно, что коллектив завода стал постоянным участником наших волонтёрских акций, - поблагодарил активистов директор ФГБУ "Национальный парк "Таганай" Алексей Яковлев. - Для нас это очень важное и нужное партнерство.

- Подобные акции - отличная возможность привлечь внимание к проблеме и воспитать как можно больше ответственных и сознательных туристов, - считает в свою очередь участница экологического похода, инженер Ирина Шелепова.

Справка "РГ"

Национальный парк Таганай площадью более 56 тысяч гектаров расположен в одном из уникальных уголков Челябинской области - в районе Таганайского горного узла, чуть севернее города Златоуст. Это самый популярный среди туристов национальный парк Южного Урала. На его территории почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья, реликтовые леса. За свою красоту эти места называют Уральскими Альпами.