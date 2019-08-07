Челябинский арбитражный суд подтвердил правомерность претензий к рекламе медцентра, который, по мнению регионального управления ФАС, намеренно вводил потребителей в заблуждение относительно условий оказания услуг и их оплаты.

Как пояснили в ведомстве, проверка медицинского центра была инициирована после обращения пожилой жительницы Челябинска, задолжавшей за его услуги 83 тысячи рублей. Пострадавшая сообщила, что в июне прошлого года на ее телефон поступил звонок с приглашением пройти бесплатное медицинское обследование. По словам консультанта, первичная диагностика включала беседу с врачом-терапевтом, измерение роста, веса и давления, а также подключение к специальному диагностическому аппарату. Услуга предоставлялась безвозмездно, что не могло не заинтересовать пенсионерку. Однако в итоге визит обошелся слишком дорого и, мягко говоря, не оправдал ожиданий.

В медцентре действительно сделали антропометрические замеры (вес, рост, давление), однако дальнейшее "обследование", как показала проверка, провели на спортивном фитнес-оборудовании, которое обычно используется при назначении режима питания и тренировок. В УФАС пришли к выводу, что медицинской диагностикой подобные манипуляции не являются, поскольку не позволяют выявить наличие либо отсутствие заболеваний и при необходимости выбрать правильный курс лечения.

В коммерческом центре убедили пенсионерку заключить договор оказания платных медуслуг и договор займа на сумму 83 тысячи рублей

Между тем сотрудники коммерческого центра убедили пенсионерку заключить договор оказания платных медицинских услуг и договор займа с микрофинансовой организацией на сумму 83 тысячи рублей.

Антимонопольщики пришли к выводу, что, хотя предварительная беседа велась по телефону, она носила рекламный характер и имела целью заинтересовать потенциального клиента услугами клиники. Следовательно, прозвучавшие во время этого разговора недостоверные сведения подпадают под действие закона о рекламе.

- В декабре прошлого года наши специалисты вынесли решение о том, что рекламируемая медцентром бесплатная услуга по своей природе не является диагностикой состояния здоровья, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк, - а значит, речь идет о недостоверной рекламе, которая имела целью привлечь посетителей для последующего заключения с ними договора платных медицинских услуг и их оплаты посредством оформления займа в микрофинансовой организации. Законом распространение подобной рекламы не допускается.

В адрес медцентра было направлено предписание о прекращении распространения недостоверной рекламы. Однако, сообщив о его исполнении, там попытались обжаловать документ в арбитражном суде, но безуспешно. Теперь, когда доводы УФАС признаны законными, любой челябинец может сообщить в ведомство о телефонных звонках с приглашением пройти бесплатное медобследование.

За нарушение рекламного законодательства в первый раз учреждение привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. За повторные нарушения ему могут грозить куда более серьезные санкции.

Кстати

После вмешательства УФАС медцентр вернул пострадавшей всю сумму взятого на лечение займа за исключением нескольких тысяч рублей, удержанных в качестве оплаты за уже полученные процедуры.