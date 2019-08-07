Глава Ямала помог команде-волонтеров в расчистке острова Вилькицкого

Ряд островов в Арктике до сих пор испытывает на себе последствия освоения Севера еще в советское время. На них скопились сотни тысяч тонн ржавого металлолома, остатки строений, старый хлам.

На Ямале специальный экологический проект по расчистке островов ведется уже несколько лет. Практически не осталось мусора на острове Белом, откуда одного только металлолома вывезли больше тысячи тонн. А сейчас уже третий год команда волонтеров трудится на острове Вилькицкого. Что показательно, команда интернациональная: в ней представители не только целого ряда российских городов от Москвы до Екатеринбурга, но и Израиля, Молдовы, Казахстана. И что интересно, в ней одни мужчины, крепкие парни самых разных профессий - от инженеров до спортсменов, есть среди волонтеров даже один политолог. Все они прошли строгий отбор на выносливость и психологическую устойчивость, прежде чем оказаться на острове.

То, что в команду не берут женщин, вполне объяснимо - работа довольно тяжелая, нужно собирать и грузить старые ржавые бочки, разбирать строения и т.д. Вчера к сугубо мужской команде волонтеров присоединился и глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Цель визита губернатора на остров не только посмотреть, как работают волонтеры, и оценить, сколько мусора еще предстоит убрать, но и самому принять участие в уборке острова. Чувствовалось, что волонтеров еще больше вдохновил пример главы региона. Команда с энтузиазмом работала вместе с Дмитрием Артюховым.

- Я благодарен ребятам, что они в свой отпуск летят на Ямал. И в такой дружной обстановке помогают нам осуществлять важнейший проект по уборке российской Арктики, - отметил глава Ямала. - Волонтеры третий год проводят здесь экологическую уборку. Мы видим, что многое сделано. У нас есть опыт, полученный на острове Белом, когда нам удалось собрать больше тысячи тонн металлолома. Здесь, к сожалению, задач не меньше. Работы предстоит еще очень много. Но надеюсь, что в ближайшие два года мы приведем остров в его первозданный вид.

- Уже можем подвести итоги экологической экспедиции 2019 года на остров Вилькицкого, - сообщил директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников. - Убрано 60 гектаров территории. Собрано более 200 тонн металлического мусора и более 500 двухсотлитровых бочек, они складированы на специальные поддоны. Кроме того, разобрано 20 ветхих зданий и сооружений. Для нас это колоссальный прорыв. В прошлом и позапрошлом годах мы убирали по 30 тонн металлолома, в этом удалось собрать больше 200 тонн. По сравнению с теми экспедициями почти в два раза увеличилось количество участников.

Для главы региона волонтеры подготовили и экскурсию по острову: показали ему деревянный маяк. Участники экспедиции восстановили его, укрепили конструкцию и организовали внутри музей истории острова.

После уборки и осмотра территории губернатор пообщался с парнями. На встрече говорили об экологических проектах в Арктике, социальном и инфраструктурном развитии Ямала, создании современной системы сбора мусора, благоустройстве городов, а также о туристическом потенциале как Ямала в целом, так и острова Вилькицкого.

Отметим, экологические экспедиции на остров Вилькицкого организованы департаментом внешних связей округа совместно с ямальской общественной организацией "Зеленая Арктика" и Российским центром освоения Арктики. Финансовую поддержку экологической экспедиции оказывают целый ряд промышленных компаний и общественных организаций, работающих в регионе. Завершить работы по экологической очистке острова планируется в 2021 году.

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Инициатором проекта экологической очистки островной территории арктической зоны в Ямало-Ненецком автономном округе стал на тот момент губернатор, а сегодня министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Остров Вилькицкого необитаемый, расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории ЯНАО. Ширина около 9 километров, длина примерно 18 километров (вместе с косой Восточной - более 40 километров). Он получил свое название в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913). С 1954 года на острове работала метеорологическая станция. С 2011-го она переведена в формат - автоматической. Станция названа в честь русского исследователя Арктики Бориса Андреевича Вилькицкого.