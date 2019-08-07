Глава Ямала помог команде-волонтеров в расчистке острова Вилькицкого

На Ямале специальный экологический проект по расчистке островов ведется уже несколько лет. Практически не осталось мусора на острове Белом, откуда одного только металлолома вывезли больше тысячи тонн. А сейчас уже третий год команда волонтеров трудится на острове Вилькицкого. Что показательно, команда интернациональная: в ней представители не только целого ряда российских городов от Москвы до Екатеринбурга, но и Израиля, Молдовы, Казахстана. И что интересно, в ней одни мужчины, крепкие парни самых разных профессий - от инженеров до спортсменов, есть среди волонтеров даже один политолог. Все они прошли строгий отбор на выносливость и психологическую устойчивость, прежде чем оказаться на острове.
То, что в команду не берут женщин, вполне объяснимо - работа довольно тяжелая, нужно собирать и грузить старые ржавые бочки, разбирать строения и т.д. Вчера к сугубо мужской команде волонтеров присоединился и глава Ямала Дмитрий Артюхов.
Цель визита губернатора на остров не только посмотреть, как работают волонтеры, и оценить, сколько мусора еще предстоит убрать, но и самому принять участие в уборке острова. Чувствовалось, что волонтеров еще больше вдохновил пример главы региона. Команда с энтузиазмом работала вместе с Дмитрием Артюховым.
- Я благодарен ребятам, что они в свой отпуск летят на Ямал. И в такой дружной обстановке помогают нам осуществлять важнейший проект по уборке российской Арктики, - отметил глава Ямала. - Волонтеры третий год проводят здесь экологическую уборку. Мы видим, что многое сделано. У нас есть опыт, полученный на острове Белом, когда нам удалось собрать больше тысячи тонн металлолома. Здесь, к сожалению, задач не меньше. Работы предстоит еще очень много. Но надеюсь, что в ближайшие два года мы приведем остров в его первозданный вид.
- Уже можем подвести итоги экологической экспедиции 2019 года на остров Вилькицкого, - сообщил директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников. - Убрано 60 гектаров территории. Собрано более 200 тонн металлического мусора и более 500 двухсотлитровых бочек, они складированы на специальные поддоны. Кроме того, разобрано 20 ветхих зданий и сооружений. Для нас это колоссальный прорыв. В прошлом и позапрошлом годах мы убирали по 30 тонн металлолома, в этом удалось собрать больше 200 тонн. По сравнению с теми экспедициями почти в два раза увеличилось количество участников.
Для главы региона волонтеры подготовили и экскурсию по острову: показали ему деревянный маяк. Участники экспедиции восстановили его, укрепили конструкцию и организовали внутри музей истории острова.
После уборки и осмотра территории губернатор пообщался с парнями. На встрече говорили об экологических проектах в Арктике, социальном и инфраструктурном развитии Ямала, создании современной системы сбора мусора, благоустройстве городов, а также о туристическом потенциале как Ямала в целом, так и острова Вилькицкого.
Отметим, экологические экспедиции на остров Вилькицкого организованы департаментом внешних связей округа совместно с ямальской общественной организацией "Зеленая Арктика" и Российским центром освоения Арктики. Финансовую поддержку экологической экспедиции оказывают целый ряд промышленных компаний и общественных организаций, работающих в регионе. Завершить работы по экологической очистке острова планируется в 2021 году.
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Инициатором проекта экологической очистки островной территории арктической зоны в Ямало-Ненецком автономном округе стал на тот момент губернатор, а сегодня министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Остров Вилькицкого необитаемый, расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории ЯНАО. Ширина около 9 километров, длина примерно 18 километров (вместе с косой Восточной - более 40 километров). Он получил свое название в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913). С 1954 года на острове работала метеорологическая станция. С 2011-го она переведена в формат - автоматической. Станция названа в честь русского исследователя Арктики Бориса Андреевича Вилькицкого.