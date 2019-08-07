На тюменской ферме тысяча свиней погибла от удара током

В небольшом селе Сединкино на юго-востоке Тюменской области погибло около тысячи свиней. Причиной стало поражение электрическим током, рассказал РИА Новости главный государственный ветеринарный инспектор региона Вадим Шульц.

По его словам, ЧП произошло на одном из комплексов местного свиноводческого предприятия: на подстанции возникло замыкание, в результате чего животные погибли.

Чтобы исключить возможность гибели свиней из-за инфекции, туши отправили в лабораторию на вскрытие. Заболеваний эксперты не выявили и передали останки на утилизацию.