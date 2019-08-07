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07.08.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале осуждены организаторы незаконного канала миграции

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Варненский суд Челябинской области огласил приговор по делу о нелегальном бизнесе, который организовали жители приграничных территорий. По данным пограничников, россиянин и его подельник из Казахстана почти год подрабатывали проводниками, помогая пересечь границу мигрантам, въезд которым на территорию России по тем или иным причинам был запрещен.

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- Один из подсудимых в суде рассказал, что помогал своим знакомым, с которыми ранее отбывал наказание и которым не мог отказать, - сообщила помощник прокурора Варненского района Анастасия Караванская. - Ранее он действительно отбывал срок за контрабанду наркотиков и, по всей видимости, сохранил криминальные связи по обе стороны границы. Следствием установлено, что именно он подыскивал "клиентов", готовых заплатить за переход границы, и брал с каждого от 15 до 30 тысяч рублей.

Сначала с мигрантами списывались в соцсетях. Мужчина по телефону руководил их доставкой в предполагаемый район нарушения границы со стороны Казахстана. Затем в дело вступал его подельник. Он встречал перебежчиков в условленном месте и проводил подробный инструктаж о том, куда и как следует идти дальше. Путь держали, ориентируясь по вышке сотовой связи, выходили к поселку Александровка, где гостей встречал на машине организатор.

- Задержания организаторов и участников нелегальных операции проводились на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и Московской областей, - сообщили в пограничном управлении ФСБ региона. - По итогам оперативной разработки задержано восемь перебежчиков, в отношении которых возбуждены 14 уголовных дел.

Организатора незаконного канала миграции суд приговорил к трем годам колонии строгого режима. Его помощник проведет за решеткой на год меньше. По закону им грозило до семи лет лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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