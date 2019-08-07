Сотрудники свердловской прокуратуры проверили организации, устраивающие игровые квесты. Правда, не на креативность, а на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья граждан. Обнаружили множество попутных нарушений. Например, в Новоуральске квест-комнату вопреки закону оборудовали в… противорадиационном укрытии.

- В подвале дома соорудили "логово маньяка". С манекенами, резиновыми муляжами рук, электропилой и ванной с красной жидкостью. Однако разрешительных документов на новый функционал убежища у владельцев бизнеса не оказалось. В арбитражный суд уже направлен иск об освобождении федерального имущества, - рассказали в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

Как выяснилось, в регионе работает более 25 квеструмов в крупных и средних городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске. Обычно они размещаются либо на цокольных этажах, либо в подвалах - зачастую с нарушениями правил пожарной безопасности. В тесных помещениях и узких коридорчиках отсутствует пожарная сигнализация, нет указателей эвакуационного выхода, а разный хлам на полу - реквизит - мешает быстро покинуть помещение в случае опасности. Если начнется пожар, многим участникам квеста придется пережить уже не игровой, а самый настоящий ужас.

В трех районах Екатеринбурга, где в квеструмах выявлены нарушения закона, приняты меры прокурорского реагирования. По данным ведомства, в Свердловской области в целом с 2018 года их в данной сфере зафиксировано 25. В суды направлено два исковых заявления, возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.