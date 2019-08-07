На Среднем Урале стартовал промышленный сбор раннего картофеля. Специалисты считают, что богатого урожая нынче ждать не стоит: июнь стоял холодный, клубни начали формироваться поздно, да и начало августа не порадовало теплом. Урожайность, по данным самих сельхозпроизводителей, невысокая - 160-180 центнеров с гектара. Но это специфика раннего картофеля: его высаживают менее плотно, чем другие сорта, и показатели урожайности в итоге всегда ниже.

- Пробные копки мы провели еще в конце июля. Тогда клубни были еще мелковаты, да и кожура слишком нежная. Такой картофель можно собирать только вручную, в небольших объемах - семьей поесть. А мы используем комбайны. Чтобы тяжелая техника не повредила клубни, приходится ждать, пока кожура укрепится, - пояснил "РГ" руководитель одного из крупнейших картофелеводческих фермерских хозяйств региона Игорь Картузов.

Сейчас в Свердловской области в промышленных масштабах ранний картофель выращивают три крупных сельхозпредприятия: ООО "Картофель", ЗАО "АПК "Белореченский" и СХПК "Битимский". Понятно, что главный упор делают на более поздние, идущие на хранение сорта, но старт уборочной кампании начинается задолго до основных заготовок. Молодая картошка продается в основном на территории области; в соседние, а уж тем более отдаленные регионы ее не везут. Главная причина в том, что корнеплоды раннего урожая долго не хранятся, да и объемы его сравнительно небольшие, тогда как конкуренция на рынке ранних овощей серьезная.

Давно прошли времена, когда свежего урожая потребители дожидались до августа, сейчас на Урале первый картофель на прилавках появляется уже в начале июля. Его привозят в основном из Египта, потому и стоимость "заморская" - до 150 рублей за килограмм. Когда появляется урожай из Средней Азии, цена падает на треть. Первые российские поставки - из Краснодарского края и Астрахани - к середине лета снижают ее до 60 рублей.

- В этом году мы заключили взаимовыгодное соглашение с краснодарскими сельхозпроизводителями: отправили им семенной картофель отечественных, выведенных на Урале, сортов, а к нам пошли прямые поставки раннего картофеля, что помогло усилить конкуренцию на рынке и снизить цены, - рассказал председатель областного Союза овощеводов Виталий Дунин.

Уральские хозяйства вынуждены работать только с местными торговыми сетями: федеральные ретейлеры ранние овощи у них не принимают

Местный урожай должен нанести очередной удар по ценам.

- Мы готовы поставлять в торговые сети молодой картофель по 16-18 рублей за килограмм. С учетом минимальной торговой наценки его цена на прилавке может быть приближена к 25 рублям, - сообщил Игорь Картузов.

Но уральские производители ранних овощей вынуждены работать только с местными торговыми сетями: федеральные ретейлеры скороспелый и скоропортящийся товар у них не принимают.

- Ссылаются на то, что он не соответствует стандартам. Клубни ранних уральских сортов действительно имеют специфическую кожицу: она немного рваная - "лохматая". Легко чистится, но так же легко и травмируется при транспортировке и выгрузке. К тому же не защищенный плотной кожурой клубень быстро теряет влагу, морщится, а значит, не может долго лежать на прилавке, тогда как импортные сорта, поступающие в федеральные сети, имеют плотную прочную кожуру. Да, по внешним признакам мы проигрываем. Зато наша молодая картошка вкуснее, - поясняет Картузов.

Уральские селекционеры и вправду на "лохматость" шкурки особого внимания не обращают. Они в основном делают ставку на устойчивость отечественных сортов к экстремальным погодным условиям, болезням растений, а также на высокие вкусовые качества. Уже не первый год на бис у картофелеводов страны идет ранний сорт "люкс", разработанный учеными Уральского НИИ сельского хозяйства (УралНИИСхоз). В прошлом году специалисты института официально зарегистрировали новый местный ранний сорт картофеля "мишка".

- Это очень удачный сорт, один из лучших в своей категории. Он неприхотлив, вызревает к середине лета и при этом насыщен крахмалом, поэтому рассыпчатый и вкусный. Как раз нехватка крахмала - главная беда почти всех сортов раннего картофеля. За короткий вегетационный период клубни не успевают его накопить, отсюда сладковатый вкус, как у мороженой картошки, и после варки - размазня, - пояснила корреспонденту "РГ" Елена Шанина, руководитель селекционного центра по картофелю УралНИИСхоза.

Шкурка у "мишки", как следует из названия, мохнатая, не по европейским стандартам. Но все равно сорт уже пошел в поля: его закупили для дальнейшего разведения селекционные хозяйства. Более тонны клубней посадили на своих наделах фермеры и крупные сельхозпредприятия.

Тем временем

В прошлом году в Свердловской области стартовал проект создания селекционно-семеноводческого центра "Уральский картофель". В его реализацию уже вложено более 100 миллионов рублей. Задача центра - обеспечить картофелеводов качественным отечественным семенным материалом. Уже ведется работа с двумя десятками сортов, из которых не менее 60 процентов - уральской селекции. Запущены высокотехнологичные лаборатории микроклонального размножения картофеля, построено шесть теплиц для выращивания миниклубней. В прошлом году собран первый специфический "урожай" - 70 тысяч растений in vitro (особая биотехнология выращивания в пробирках посадочного материала) и получено 560 тысяч миниклубней. Нынешним летом от пробирок перешли к полевым работам: планируется осенью собрать 200 тонн семян категории "первое полевое поколение", в 2020 году - 1400 тонн семян категории "суперэлита", а с 2021-го выйти на производство уже 10 тысяч тонн элитных семян в год.