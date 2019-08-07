По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора приостановлены подготовительные работы по строительству большой дорожной развязки на южной окраине регионального центра - близ коттеджного поселка Комарово. Решение принято после проведения общественных слушаний, где тюменцы высказали массу критических замечаний к проекту.

Комарово - огромный поселок из типовых коттеджей, выросший в прошлом десятилетии. Тогда он не раз попадал в новостные сюжеты федеральных телеканалов как некий образец организации малоэтажной застройки в пригороде. Но с тех пор Тюмень разрослась, Комарово стало соседствовать с высотными микрорайонами, поток авто резко вырос. Без строительства новых дорог и развязок не обойтись. Одна из них, по планам, плотно примыкает к поселку, некоторые его улицы станут частью шумной трассы.

У жителей Комарово много вопросов к проекту в части организации инфраструктуры и экологической безопасности. Глава региона поддержал предложение инициативной группы комаровцев о создании рабочей группы по корректировке проекта. В нее войдут помимо рядовых горожан представители главного управления строительства, департаментов здравоохранения, недропользования и экологии, администрации Тюмени.