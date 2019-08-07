Отряд пожарных из Югры вылетел на тушение пожаров в Иркутскую область

Сегодня ночью отряд пожарных из Югры вылетел в Братск на помощь в тушении пожаров в Иркутской области. С такой просьбой к губернатору Наталье Комаровой обратилось руководство охваченного лесными пожарами региона.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей, губернатор Югры незамедлительно приняла решение об оказании помощи Иркутской области. Перед коллективом базы авиационной охраны лесов Югры была поставлена задача оперативно подготовить к отправке максимальное число незадействованных в тушении пожаров на территории округа специалистов.

Директор Ханты-Мансийской базы авиалесоохраны Иван Шевцов сообщил, что в Иркутскую область отправились 54 специалиста.

Поскольку у югорчан уже есть опыт работы по тушению лесных пожаров за пределами своего региона, в том числе и в районе командировки, Иван Шевцов уточнил, что применение техники в данной ситуации невозможно. - Лопата и ранцевый лесной аппарат - основные средства, которыми будут вооружены огнеборцы, - констатировал он. - Задача нам понятна. Надеемся, что наша помощь окажется действенной. И наши ребята в течение месяца, как предусмотрено заданием, помогут справиться с лесными пожарами.

Как отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, благо, на сегодняшний день на территории самой Югры лесных возгораний не зарегистрировано.

- Основная доля действующих лесных пожаров в Иркутской области расположена в зоне космического мониторинга, так называемой зоне контроля, - отмечает Егор Збродов. - На этой территории пожары тушатся при условии потенциальной угрозы объектам экономики, жизни и здоровью людей. В течение пожароопасного сезона на территории Югры возникло восемь возгораний в зоне контроля, и по всем этим фактам на оперативном штабе было принято решение о направлении специалистов авиабазы для их ликвидации. Таким образом, нам удалось не допустить опасной ситуации в Югре. Благодаря своевременным действиям специалистов региона и погодным условиям сейчас ситуация в округе с лесными пожарами стабильна.

В Югре волнуются и ждут возвращения своих посланников здоровыми.

- Югра готова в трудной ситуации помочь соседям. После работы ждем вас дома, - написала в своем аккаунте в Instagram губернатор Югры Наталья Комарова.