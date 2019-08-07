Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет обстоятельства ЧП на перегоне Ильмовка - Ревда, где накануне вечером с рельсов сошли пять пустых грузовых вагонов.

Часть из них опрокинулась, но к счастью никто не пострадал, экологической безопасности также ничто не угрожает.

"Нарушен габарит соседнего пути. По предварительной информации, повреждена контактная сеть", - сообщает официальный сайт Свердловской железной дороги.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная: опрашивают очевидцев, локомотивную бригаду, устанавливают сумму причиненного ущерба.

По информации СвЖД, на время восстановительных работ пассажирские поезда следовали через станцию Кузино с задержкой до 2:50. "Железнодорожники принимают все меры, чтобы поезда прибывали к конечным станциям по расписанию", - подчеркнули в компании.