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07.08.2019 19:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Один процент просрочки

Спрос на ипотечные каникулы в УрФО будет минимальным
Текст: Наталия Швабауэр (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 174(7932)
По прогнозу Банка России, максимальный объем просроченной задолженности, по которой могут быть предоставлены ипотечные каникулы, в УрФО не превысит двух процентов, но более вероятен один процент. На сегодня общий объем просрочки в Уральском округе - чуть более двух процентов.

- До сих пор значительную часть проблем банки урегулировали в рамках существующих продуктов. Они уже знают, как работать с клиентами, которые несвоевременно и неполно исполняют свои обязательства: возможны реструктуризация, переоформление договоров и т.п. Думаю, так будет и дальше, - предполагает руководитель Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Фото: istock
Ипотека подешевела

Напомним, что 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Заемщики, потерявшие работу или серьезно просевшие в зарплате и тратящие на погашение кредита 40-50 процентов дохода, могут уменьшить или совсем приостановить выплаты на шесть месяцев. При этом ипотечное жилье должно быть первым и единственным, а общий размер займа не превышать 15 миллионов рублей.

По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, у многих возникает иллюзия, что ипотечные каникулы - амнистия долгов. На самом деле это просто перенос обязательств на более поздний период, платить все равно придется.

- Задача социальная. Поставлена государством, но решается за счет банков. Они это понимают и готовы идти на определенные условия, но в конечном счете все ложится на плечи потребителя. Риски, возникающие из-за ипотечных каникул, будут отражаться на стоимости банковских продуктов, хотя не думаю, что в связи с этим произойдет бурный рост кредитных ставок. Банки поймут, что риски не столь велики, - считает эксперт.

Справка РГ

Совокупная задолженность по ипотеке в УрФО на 1 апреля 2019 года составляла 779,9 миллиарда рублей. Больше всего жилищных кредитов в прошлом году выдали в Тюменской области, Югре и ЯНАО - суммарно 142,2 миллиарда. Свердловчане позаимствовали 98 миллиардов, южноуральцы - 59,6 миллиарда. Меньше всего ипотечное бремя у жителей Зауралья - 13 миллиардов рублей. Средний срок займа в УрФО - 17 лет 7 месяцев, средний размер - два миллиона рублей.

Экономика Недвижимость Ипотека УрФО
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