Красноуфимский район расположен на западе Свердловской области, от Екатеринбурга до райцентра - 200 километров, до отдаленных деревень - еще десятки верст, порой по бездорожью. Бизнес в такую глушь калачом не заманишь, однако даже в небольших поселениях, где меньше 200 жителей, здесь ухитрились сохранить магазины - благодаря районному потребительскому обществу у их обитателей всегда есть свежий хлеб и молоко.

Деревенские жители приходят в магазин и за покупками, и за общением - как в клуб. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Рентабельность зашкаливает

Как рассказал "Российской газете" бессменный председатель правления местного райпо Алексей Борисовских, у них 75 торговых точек, большинство в небольших селах. Многие приносят лишь убытки, которые компенсируют за счет прибыли других магазинов. По сути - торговая сеть, только обороты не те, да и прибыль минимальная. Хотя Красноуфимское райпо - организация "зажиточная", может похвастать рентабельностью в 1,5 процента: в среднем по стране этот показатель в три раза ниже.

Продавец единственного магазина в Красном Турыше Галина Молочникова сдает в месяц около 120 тысяч рублей. В деревне живут семь десятков человек, из них 15 пенсионеров. До ближайшего села добираться нужно на машине или пешком - автобусы в Красный Турыш заезжают редко.

Светлане Петуховой из деревни Красносоколье приходится через день ездить за 12 километров в село Нижнеиргинское, чтобы снимать данные с кассы.

- У нас не то что интернет, даже сотовая связь пропадает, хотя вышка рядом, - сетует она.

И правда, пока мы разговаривали, связь то и дело прерывалась. В Красносоколье полсотни жителей, многим старикам за 80 - без магазина им не обойтись.

Скоропортящиеся продукты работники райпо развозят по точкам практически ежедневно, в них всегда есть товары первой необходимости. В каждом магазине принимают заявки от жителей - привозят даже мебель и бытовую технику. Причем идут навстречу покупателям: дают кредит и отпускают товары в долг на полтора месяца.

Без поддержки государства потребительским обществам не выжить, уверен глава райпо. А без их магазинов глубинка вымрет

Цены тоже не накручивают: буханка белого хлеба - 22 рубля. Несколько дней назад она подорожала на рубль: местный хлебозавод за прошлый год ушел в минус на полмиллиона и теперь пытается удержаться на плаву. Такие же убытки - 502 тысячи - насчитали и в самом райпо по итогам работы 16 неприбыльных точек. Борисовских просил региональные власти субсидировать хотя бы половину суммы, но в ответ услышал: "Снижайте издержки". А снижать-то нечего.

Еще безнадежнее ситуация с автолавками. Потребительское общество доставляет таким способом продукты в четыре деревни. За прошлый год автолавки принесли организации 98 тысяч рублей убытков.

Зайтуна Габдухакова из деревни Малый Турыш, где около 60 постоянных жителей, рассказывает: магазин здесь закрылся пять лет назад, от ее дома до ближайшего "супермаркета" километров шесть, автолавка приезжает раз в неделю, привозит продукты в основном по заказам.

- Конечно, хлеб и молоко даже в холодильнике семь дней не пролежат, поэтому ездим сами. Когда кто-то собирается на своей машине в магазин, всегда спрашивает соседей, составляет список и привозит продукты на всех. У нас есть два одиноких старика, одному 78, другому 87 лет, помогаем им. А летом в деревне полно ребятишек - им бы мороженое, но купить негде, - говорит пенсионерка.

Интернет у окошка

- Не могу достучаться до чиновников, - сокрушается Алексей Борисовских. - Сколько ходил, обращался, писал… Кивают, обещают помочь - и ничего.

Без поддержки государства потребительским обществам не выжить, уверен он. А без них глубинка вымрет: предприниматели не видят смысла открывать магазины ради сотни покупателей - выручка копеечная, хлопот и расходов много. Кто захочет ездить в магазин за 10 километров? Вот и остаются в деревне лишь старики, доживающие свой век вместе с ней. К слову, в Красноуфимском районе ситуация еще благополучная. В северной части области, где и климат весьма суровый, малых поселений почти не осталось. Рассчитывать на то, что бизнес когда-нибудь обратит свой взор на этот рынок, не приходится. Остается лишь пытаться сохранить то, что есть - потребкооперацию.

- Мы не против цифровизации, но нужно смягчить условия для малых населенных пунктов, - предлагает Алексей Борисовских. - Мы вынуждены нанимать пенсионеров - молодежи здесь практически нет. Пожилым продавцам сложно освоить компьютер. Стоит разрешить неполную автоматизацию в селе.

Впрочем, даже если возрастные пользователи научатся вводить в систему данные о товаре по всем правилам, работать все равно будет непросто: в сельской местности нет устойчивого интернета.

- У меня стоит маленький кассовый аппарат, - рассказывает Галина Молочникова. - Алкоголем не торгую из-за отсутствия интернета. Терминал для оплаты картами имеется, но работает через раз, особенно если погода плохая: бегаю к окошку, где связь "ловит".

Алексей Борисовских выдает маленькие хитрости торговли спиртным в глубинке. Как известно, вся алкогольная продукция вносится в ЕГАИС, а она работает только с интернетом.

- Продавцы, и не только наши, что придумали: если интернета нет, просят покупателей приходить со своей тарой, переливают спиртное туда, а потом, когда связь появляется, сканируют акцизную марку и отбивают чек, - рассказывает он. - Или, скажем, если планируется отключение электричества, пробивают товар заранее, а потом отдают клиентам. Голь на выдумку хитра.

В областном министерстве АПК и продовольствия считают выездную торговлю наиболее перспективной формой обслуживания глубинки

Отдельный вопрос - санитарные нормы. Правила требуют наличия в торговых точках горячей воды и канализации, а, скажем, в Красносоколье - ни того, ни другого. Продавец Светлана за водой бегает на колонку, удобства тоже на улице. Во многих деревнях вообще нет водопровода. Алексей Борисовских уверен: нормы должны соответствовать реальному состоянию инфраструктуры на местах.

- Недавно райпо оштрафовали на 250 тысяч за несоблюдение санитарных норм, - рассказал он. - Главный санврач района понимает наше положение, но вынуждена соблюдать закон.

Помощь придет

По результатам переписи населения 2010 года, с 2002 года в России исчезло почти 20 тысяч деревень. У главы Красноуфимского потребительского общества, который сам родом из малой деревни, есть понимание, как повернуть процесс вспять:

- Уже многое делается для сохранения села: строятся дороги, открываются учреждения культуры и фельдшерские пункты. Почему бы не взять курс на возвращение на малую родину ветеранов труда? Пусть они оставляют свои квартиры детям и едут в родную деревню, занимаются хозяйством, летом принимают внуков, воспитывают их в деревенских традициях. Это же позволит сократить количество строек в городах, да и для детей полезно. Только нужны льготы. Если пенсионер работает в деревне, пусть ему индексируют пенсию, пусть за ним сохранится право обслуживания в городской поликлинике, - рассуждает Борисовских. - Ну а районным потребительским обществам, конечно, нужно смягчить условия работы. Если не будет никакой помощи от государства, только нашему райпо придется закрыть около двадцати торговых точек, а по стране и говорить нечего. Неправильно это - закрывать магазины в малых деревнях. Переход на автолавки в конечном счете обернется еще большими расходами.

Как рассказали "РГ" в региональном министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия, поддержка потребкооперации будет: с 2020 года ведомство начнет компенсировать часть затрат на горюче-смазочные материалы для автолавок, которые развозят товары первой необходимости по малонаселенным и отдаленным территориям. В министерстве считают выездную торговлю с приемом заказов от населения наиболее перспективной формой обслуживания глубинки. Сейчас в Свердловской области автолавки ездят в 196 населенных пунктов. Чиновники полагают, что субсидии на ГСМ позволят не только сохранить выездное обслуживание, но и увеличить его объемы.

Кстати

В 994 сельских населенных пунктах Среднего Урала работают 3570 магазинов, 297 павильонов и 98 киосков. С 2017 года предпринимателям и торговым организациям в селе можно не использовать контрольно-кассовую технику, а лишь выдавать покупателю документ, подтверждающий факт покупки. Кроме того, продавцы в глубинке могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.