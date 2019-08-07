Уральский вуз взялся за производство топлива из водорослей

В Уральском федеральном университете разрабатывают экологически чистое топливо - впервые в мире на основе пресноводных водорослей.

"В реках и озерах Среднего Урала водоросли часто становятся причиной ухудшения качества воды. Часто для борьбы с ними в водоемы запускают толстолобиков, но это нарушает экологический баланс и приводит к угнетению других видов рыб", - пояснили в пресс-службе вуза.

По словам Марины Волковой, руководителя группы юных ученых, никто в мире пока не путался получить биотопливо из водорослей. А между тем проект решает важную экологическую задачу: при его реализации используется сбросное тепло ТЭЦ и уменьшается количество выбросов парникового газа.

"Кроме того, проект достаточно легко воплощается в жизнь и не требует больших затрат", - говорит эксперт.

В перспективе получаемый биоэтанол можно будет использовать в автомобилях, в промышленности (например, при создании антисептиков, лакокрасочных материалов или косметики).

"Наш проект может быть адаптирован под любой объект энергетики: котельные, теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, атомные электростанции. Это гибкая разработка", - отметила первокурсница Уральского государственного медицинского университета Сарапулова Арина, участвующая в исследованиях.