В детских лагерях Зауралья нашли многочисленные нарушения

В детских лагерях, которые работают в Шадринском районе Курганской области, нашли множество нарушений. Проверка проводилась в учреждениях как с дневным, так и с круглосуточным пребыванием.

Прокуратура нашла нарушения санитарно-эпидемиологических правил, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

Например, в нескольких лагерях на пищеблоках обнаружили просроченные продукты. В одном из учреждений в корпусе, где живут дети, и в столовой была неисправна пожарная сигнализация, в другом - в электрощитовой складировали разный хлам, который мог вспыхнуть в любой момент. В одной из гимназий спортивные сооружения имели следы коррозии и не были окрашены. При проверке школы в селе Нижнеполевское в автобусе, который перевозит детей, оказались неисправны тахограф и наружный громкоговоритель.

"В адрес руководителей 15 организаций внесены представления с требованием об устранении нарушений, в отношении 22 должностных лиц возбуждены административные дела. Внесены представления в отдел образования мэрии Шадринска и управление образования районной администрации", - передает пресс-служба Курганской областной прокуратуры.

На данный момент 16 виновных должностных лиц уже привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, дела еще шести рассматривают.

Кстати

По информации регионального Роспотребнадзора, во вторую оздоровительную смену в области функционировало 63 учреждения, в которых отдохнули 5830 детей. В режиме третьей смены работает 27 учреждений.