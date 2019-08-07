Новости

Павлюченкова и Александрова выиграли крупный турнир WTA в Торонто 07:46
Глава селекционной службы "Спартака" покинул клуб 07:33
Ученые назвали главную опасность жира на животе 07:21
ВДНХ закрасят художники-граффити 07:10
Больше 300 дач под Хабаровском оказались в зоне подтопления 06:45
Умерла бывшая популярная глава МИД Индии Сушма Сварадж 06:27
В столичном регионе потеплеет до +21 градуса 06:20
В Мексике неизвестные ограбили магазин Монетного двора на 50 млн песо 06:08
В Приамурье бесследно исчезли две девочки 06:07
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей 06:02
Экс-главе забайкальского минздрава не удалось избежать тюрьмы 05:37
В ООН раскритиковали решение Италии штрафовать спасающие мигрантов суда 05:31
Жителям ЕАО ограничили поездки в Китай из-за паводка 05:30
На Камчатке морпехи отбились от "диверсантов" 05:22
Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из ДРСМД 05:09
В Приморье вертолеты Ка-27 взлетели с корвета "Совершенный" 04:58
Премьер-министр Японии встретился с главой Пентагона 04:43
На восточном побережье Сахалина ощутили землетрясение 04:30
МИД России прокомментировал отставку посла США Хантсмана 04:18
В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали 12 человек 03:59
МИД Южной Кореи: США ограничили въезд побывавшим в КНДР иностранцам 03:51
В США запустили ракету Falcon 9 с израильским спутником Amos-17 03:14
США примут любые меры для свержения президента Венесуэлы Мадуро 03:08
В бою за поселок Арбаин сирийские военные уничтожили 45 боевиков 02:46
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее 01:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 05:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

А пока просят потесниться

В Екатеринбурге пообещали справиться с дефицитом мест в школах к 2035 году
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 173(7931)
Мэрия Екатеринбурга меняет подход к градостроительному планированию: весь город разделили на 57 микрорайонов, по каждому очертили перспективу увеличения населения, жилищного и социального развития до 2035 года.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В школах Академического набирают по 15 - 20 первых классов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В школах Академического набирают по 15 - 20 первых классов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В основу карты, которая станет частью генплана, лег анализ текущей демографической ситуации: информацию собрали в паспортных столах и наложили на планы застройщиков. Внешне она похожа на "тепловой контур": все участки раскрашены в разные цвета, красный - признак того, что проблема стоит особенно остро.

- Нацпроекты сформированы по отраслевому принципу, но люди живут не в отраслях, а на территориях, - говорит глава Екатеринбурга Александр Высокинский. - Обычному человеку важнее знать, как будет развиваться поликлиника за углом, когда появится новая школа и детский сад. Люди, выбирающие жилье, должны иметь возможность зайти на сайт администрации, ткнуть в карту и оценить действующие, строящиеся и проектируемые садики и школы, больницы, дороги, парки и скверы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Власти Москвы повысят стандарт частных школ и детсадов

Сегодня застройщикам выдано разрешений примерно на 30 миллионов квадратных метров жилья. С учетом того, что каждый миллион метров тянет за собой 10 миллионов рублей вложений в социальную сферу, нетрудно подсчитать нагрузку на бюджет. В принципе, он уже с ней не справляется, несбалансированность ввода школ, детских садов и коммерческого жилья в последние годы привела к тому, что в микрорайонах комплексного освоения типа Академического набирают по 15 - 20 первых классов в каждом учебном заведении. В частности, в школе № 181 при проектной вместимости 830 человек обучается более 1,6 тысячи: вместо 160 первоклассников зачислили 400! Недовольные родители весной чуть не вышли на митинг, пришлось чиновникам срочно выезжать на встречу с народом.

И вот теперь впервые власти публично заявляют: планы ввода жилья соотнесут со строительством социальных объектов. По прогнозам, к 2035 году количество жителей в Екатеринбурге увеличится с 1,5 до 1,7 миллиона человек. Пик спроса на детские сады ожидается в 2022-м, а вот на школы - к 2031-2032 годам. И это несмотря на то, что сейчас мамами и папами активно становятся представители поколения 90-х, то есть можно было бы ожидать демографической ямы. Падение численности детского населения, конечно, произойдет, но не сразу и не одновременно во всех возрастных группах. Если сегодня в Екатеринбурге живет 105 тысяч дошколят, то к 2035-му их останется 83 тысячи. Подросшие малыши пересядут за парты, и вместо 159 тысяч школьников мы получим 246 тысяч.

В столичные детсады будут брать с 2,4 года
В Тюмени построят детсад для младенцев с двух месяцев

Как пояснил Алексей Бирюлин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, городу не хватает 37 тысяч мест в детских садах с учетом яслей, без них - всего три тысячи. Для решения этой проблемы часть освобождающихся после выпуска семилеток групп собираются перепрофилировать в ясельные. Кроме того, до 2025 года будет построено 27 новых дошкольных учреждений.

В школах дефицит - восемь тысяч мест, к 2025-му цифра может вырасти до 49 тысяч. Поэтому в ближайшие шесть лет в городе будет построено и реконструировано 22 школы на 18 тысяч мест, еще 13 учебных заведений на 10 тысяч мест проектируются. Полностью ликвидировать дефицит мест в школах власти обещают к 2035 году, более того, создать излишек.

Планы до 2025 года сверстаны исходя из возможностей муниципального бюджета, отметил Александр Высокинский. Чтобы увеличить объемы финансирования на 40-50 процентов, необходимо подключить ресурсы областной и федеральной казны. В абсолютных цифрах это 30-40 миллиардов рублей на ближайшие пять лет.

Чиновники не ждут от застройщиков, что они начнут возводить соцобъекты за свой счет: рентабельность не позволяет.

- Участие бизнеса возможно при реализации проектов встроенных детсадов, которые мы будем выкупать, но школы однозначно строит город. При этом надо понимать, почему возводят сначала в этом микрорайоне, а не в том. "Красные" зоны на карте будут закрывать в первую очередь, - подчеркнул мэр.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей
Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
Патрушев: США пытаются добиться доминирования в любой точке мира
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил