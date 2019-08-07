Мэрия Екатеринбурга меняет подход к градостроительному планированию: весь город разделили на 57 микрорайонов, по каждому очертили перспективу увеличения населения, жилищного и социального развития до 2035 года.

В основу карты, которая станет частью генплана, лег анализ текущей демографической ситуации: информацию собрали в паспортных столах и наложили на планы застройщиков. Внешне она похожа на "тепловой контур": все участки раскрашены в разные цвета, красный - признак того, что проблема стоит особенно остро.

- Нацпроекты сформированы по отраслевому принципу, но люди живут не в отраслях, а на территориях, - говорит глава Екатеринбурга Александр Высокинский. - Обычному человеку важнее знать, как будет развиваться поликлиника за углом, когда появится новая школа и детский сад. Люди, выбирающие жилье, должны иметь возможность зайти на сайт администрации, ткнуть в карту и оценить действующие, строящиеся и проектируемые садики и школы, больницы, дороги, парки и скверы.

Сегодня застройщикам выдано разрешений примерно на 30 миллионов квадратных метров жилья. С учетом того, что каждый миллион метров тянет за собой 10 миллионов рублей вложений в социальную сферу, нетрудно подсчитать нагрузку на бюджет. В принципе, он уже с ней не справляется, несбалансированность ввода школ, детских садов и коммерческого жилья в последние годы привела к тому, что в микрорайонах комплексного освоения типа Академического набирают по 15 - 20 первых классов в каждом учебном заведении. В частности, в школе № 181 при проектной вместимости 830 человек обучается более 1,6 тысячи: вместо 160 первоклассников зачислили 400! Недовольные родители весной чуть не вышли на митинг, пришлось чиновникам срочно выезжать на встречу с народом.

И вот теперь впервые власти публично заявляют: планы ввода жилья соотнесут со строительством социальных объектов. По прогнозам, к 2035 году количество жителей в Екатеринбурге увеличится с 1,5 до 1,7 миллиона человек. Пик спроса на детские сады ожидается в 2022-м, а вот на школы - к 2031-2032 годам. И это несмотря на то, что сейчас мамами и папами активно становятся представители поколения 90-х, то есть можно было бы ожидать демографической ямы. Падение численности детского населения, конечно, произойдет, но не сразу и не одновременно во всех возрастных группах. Если сегодня в Екатеринбурге живет 105 тысяч дошколят, то к 2035-му их останется 83 тысячи. Подросшие малыши пересядут за парты, и вместо 159 тысяч школьников мы получим 246 тысяч.

Как пояснил Алексей Бирюлин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, городу не хватает 37 тысяч мест в детских садах с учетом яслей, без них - всего три тысячи. Для решения этой проблемы часть освобождающихся после выпуска семилеток групп собираются перепрофилировать в ясельные. Кроме того, до 2025 года будет построено 27 новых дошкольных учреждений.

В школах дефицит - восемь тысяч мест, к 2025-му цифра может вырасти до 49 тысяч. Поэтому в ближайшие шесть лет в городе будет построено и реконструировано 22 школы на 18 тысяч мест, еще 13 учебных заведений на 10 тысяч мест проектируются. Полностью ликвидировать дефицит мест в школах власти обещают к 2035 году, более того, создать излишек.

Планы до 2025 года сверстаны исходя из возможностей муниципального бюджета, отметил Александр Высокинский. Чтобы увеличить объемы финансирования на 40-50 процентов, необходимо подключить ресурсы областной и федеральной казны. В абсолютных цифрах это 30-40 миллиардов рублей на ближайшие пять лет.

Чиновники не ждут от застройщиков, что они начнут возводить соцобъекты за свой счет: рентабельность не позволяет.

- Участие бизнеса возможно при реализации проектов встроенных детсадов, которые мы будем выкупать, но школы однозначно строит город. При этом надо понимать, почему возводят сначала в этом микрорайоне, а не в том. "Красные" зоны на карте будут закрывать в первую очередь, - подчеркнул мэр.