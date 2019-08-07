Росгидромет объяснил аномальную погоду "небесной механикой"

Аномально холодное лето в России объясняется "небесной механикой" - то есть, перемещением Земли и Луны. Об этом заявил главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков.

По его словам, то, что погода на планете меняется скачками, ученые заметили еще более ста лет назад. Цикл изменений, как выяснилось, связан с лунными фазами - от новолуния к полнолунию и обратно. Его назвали квази-семидневным - то есть, семь дней плюс-минус два. Это примерно четверть полного лунного цикла в 29,5 суток.

Но на атмосферу Земли влияет и более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением от нас Луны.

"Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Половинка этого периода - 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов", - отметил Сидоренков.

По его словам, аномальное похолодание и потепление, как правило, повторяются каждые 206 суток.

"В 2016 году жара стояла до сентября. Потом пошло похолодание. В феврале опять началось потепление. В марте снег сошел, реки вскрылись. 1 марта во многих городах в европейской части России были перекрыты абсолютные максимумы температуры. Потом прошло еще три месяца, и в мае-июне 2017 года были заморозки. Лето наступило в августе-сентябре", - напомнил Сидоренков в интервью "МК".

Он также рассказал о еще более длительных циклах изменения погоды - восьмилетних.

"Лунно-атмосферная зависимость" тяготеет к восьмилетнему циклу", - подчеркнул специалист.