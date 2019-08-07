Белорусские фрукты в России теперь не "персона нон грата"

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок. Решение принято по результатам оценки производственных мощностей по выращиванию фруктов.

51 белорусское предприятие полностью раскрыло производственные секреты. Российские специалисты получили информацию о площади плодоносящих садов, их сортовом составе и урожайности. Также представлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, сроках их хранения и наличии у компаний фруктохранилищ.

Фермерское хозяйство "Ольшаны" в Столинском районе - одно из тех, которые посетили российские специалисты. Сегодня оно хорошо известно не только в Беларуси. 130 гектаров под яблоневыми садами, на 50 гектарах выращивается полезная ягода - голубика. Большую часть урожая "Ольшаны" продают в Россию. Яблоки сортов "Айдаред", "Глостер". "Голден", "Лиголь" всегда на пике спроса. Прошлый год выдался необычайно урожайным, но все запасы к маю были распроданы. Глава хозяйства Иван Гриб и ныне рассчитывает на весомый сбор:

- Пять-восемь тысяч тонн яблок, думаю, получим. Две тысячи тонн реализуем в Беларуси. Остальное ждут партнеры в России. Убирать урожай будем в конце августа - начале сентября. Каждый ящик продукции у нас обязательно маркируется, поэтому покупатели могут быть всегда уверены в ее происхождении и качестве.

Каждый ящик продукции маркируется, поэтому покупатели могут быть уверены в ее происхождении и качестве

Беларусь активно развивает плодоводство. Еще в 1998 году была проведена инвентаризация садов с целью оценки их состояния, определились четкие перспективы развития важнейшей сельскохозяйственной отрасли. На месте старых деревьев высадили новые - интенсивного типа. В результате реализации двух государственных программ площадь плодово-ягодных насаждений только в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах выросла до 35 тысяч гектаров. Всего же в стране, по данным Белстата, площадь садов превысила 97 тысяч гектаров. И в прошлом году, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, получен рекордный урожай плодово-ягодной продукции - почти 954 тыс. тонн! Особенно впечатляющую динамику показывают фермерские хозяйства: в сравнении с 2011 годом они увеличили производство плодов и ягод в 11 раз. Часть урожая продается сразу, часть перерабатывается и закладывается на хранение для реализации в межсезонье. Иметь собственные плодохранилища стремится большинство организаций: сегодня общая емкость "закромов" превышает 100 тыс. тонн.

Эксперты прогнозируют: урожаи будут расти. Во-первых, каждый год в плодоношение вступают все новые деревья. Государственной программой развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы предусмотрена ежегодная закладка 500 гектаров плодово-ягодных культур. Речь идет о том, чтобы и этот показатель в последующие годы удвоить. Во-вторых, не стоит на месте наука. К популярным сортам яблок белорусской селекции "Алеся", "Белорусское сладкое", "Весялина", "Имант", "Сябрына" в ближайшее время, возможно, добавятся 3 новых.

Тем временем на Сахалине

От яблонь и груш, два года назад завезенных на Сахалин из Беларуси и высаженных на угодьях совхоза "Корсаковский", пока не ждут урожаев. Специалисты считают, что молодым деревцам надо дать окрепнуть.

Зацвел экспериментальный сад не в апреле-мае, как в европейской части России и в Беларуси, а в июне. И хотя июнь на Сахалине традиционно выдался холодным, цветение было обильным. А после появилось много завязей будущих яблок и груш. Однако опытные садоводы решили, что саженцы еще не готовы к плодоношению.

- С садом все нормально, но после цветения мы убрали почти все завязи, оставили совсем немного, на пробу. Было такое большое количество цветов, что если растения будут работать только на плоды, могут не сохраниться сами, - рассказал директор совхоза "Корсаковский" Сергей Шамонаев.

Сахалин и впрямь не лучшее место для выращивания плодовых деревьев. Лето здесь короткое, часты возвратные заморозки, дожди и туманы. А все это не идет на пользу садовым культурам. Но все же отдельным садоводам удается выращивать на своих участках яблоки, груши и даже виноград. Почему бы не попробовать сделать это в больших масштабах? Эта идея родилась в 2016 году, после подписания соглашения о сотрудничестве между правительствами Сахалинской области и Республики Беларусь, которое предусматривает, в частности, и установление связей между институтом плодоводства Беларуси и Сахалинским НИИ сельского хозяйства.

В 2017 году более 7,5 тысячи яблонь лучших белорусских сортов высадили вблизи села Раздольное в Корсаковском районе. Белорусские специалисты подобрали породы деревьев, выведенные методом искусственного отбора, когда морозостойкие сорта скрещивают с наиболее крупными и сахаристыми, а из потомства выбирают наиболее выносливые экземпляры с самыми вкусными плодами.

Заботу о молодом саде взяли на себя работники совхоза "Корсаковский", а сотрудники белорусского института плодоводства регулярно приезжают на Сахалин, а еще консультируют местных аграриев дистанционно.

Саженцы пережили две суровые островные зимы. Хоть и позже своих белорусских родичей, но обильно цвели. Все это хорошие знаки, и терпеливые садоводы дождутся плодов.