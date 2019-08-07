Сделан еще один шаг к отмене роуминга в Союзном государстве

В древнем Полоцке обсудили перспективы отмены роуминга в Союзном государстве.

Напомним, об отказе от роуминга впервые заговорили в июне 2017 года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Сразу договориться не получилось: Беларусь и Россия по-разному представляли решение задачи. Одни предлагали снижать тарифы поэтапно, другие - единовременно.

На рабочем совещании в Полоцке, длившемся почти 8 часов, к общему знаменателю старались прийти представители профильных министерств двух стран, антимонопольные службы и, конечно же, мобильные операторы.

Проект "дорожной карты" почти согласован, подписать документ планируется в сентябре. Касаясь интересов операторов связи, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Иванов так обозначил конечную цель: создать комфортные условия для всех абонентов Союзного государства. Для этого уровень тарифов и условия оплаты входящих звонков в обеих странах должны соответствовать ныне действующим в России и Беларуси.

Начальник отдела антимонопольного регулирования связи ФАС России Роман Федюков раскрыл другие подробности встречи.

- Есть позиции, по которым мы максимально и принципиально сблизились, - сказал он.

Вместе с тем важно прийти к пониманию, что общение между абонентами наших стран не должно быть чревато сокращением доходов бизнеса. Процесс отказа от роуминга должен быть всем понятным и всем интересным. Именно в этом плане мы ищем и находим оптимальные точки соприкосновения.

Совещание в Полоцке подвело итог двухлетней работы, отметил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган:

- Хочу отметить, что мы пришли к пониманию того, что отмена роуминга - это в первую очередь забота об абонентах. Приезжая к соседям, они не должны опасаться заоблачных счетов за мобильную связь. На сегодня разработан проект "дорожной карты", в ней перед операторами стоит задача договориться об оптовых и розничных тарифах.

В тему

Каждый год к роумингу вынуждены прибегать 5 млн россиян, гостящих в Беларуси, и миллион белорусов, приехавших в Россию. Во время заграничной поездки гость говорит в среднем всего три минуты. К слову, звонки постепенно теряют популярность, уступая позиции мессенджерам. Понятные и доступные тарифы, качественная связь - один из способов вернуть и удержать абонентский интерес.