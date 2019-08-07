Россия поможет Вьетнаму создать антивирус для госорганов

Государственные структуры Вьетнама, отвечающие за информационную безопасность, вместе с компанией "Лаборатория Касперского" создадут антивирусную программу. Стороны уже подписали соглашение. Предполагается, что первые несколько тысяч пользователей из числа сотрудников госорганизаций начнут использовать совместное решение уже в 2019 году.

Совместный проект стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым в ходе 21-го заседания Российско-вьетнамской межправкомиссии под председательством вице-премьеров двух стран: Максима Акимова и Чинь Динь Зунга. Координатором экспертной работы выступила Минкомсвязь РФ.

Условия контракта подразумевают, что вьетнамский партнер получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам "Лаборатории Касперского". Совместное решение будет построено на основе самых современных технологий защиты от компьютерных угроз, уточняется в сообщении Минкомсвязи РФ.

По словам замминистра цифровых технологий, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаила Мамонова, вскоре будет объявлено и о других контрактах, заключенных компаниями двух стран.

Сейчас Минкомсвязь вместе с канцелярией вьетнамского правительства также готовит дорожные карты по созданию во Вьетнаме системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности (SOC). Кроме того, согласована реализация четырех пилотных проектов по развертыванию в Ханое отдельных элементов "умного города" - сервисов по обработке жалоб, платформы видеонаблюдения, а также "Системы-112". Сроки реализации пилотных проектов - с мая по октябрь 2019 года.