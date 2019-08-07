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07.08.2019 18:07
Рубрика: Экономика

Динамика роста

Россия вошла в число стран с самыми высокими темпами изменений
Текст: Елена Березина
Экономическая стабильность - главное достижение России, показал индекс SEDA (Sustainable Economic Development Assessment), рассчитываемый компанией The Boston Consulting Group (BCG). По способности конвертировать богатство страны в благосостояние граждан Россия вошла в 50 процентов стран с коэффициентом 1,14, что намного выше мирового - 1 (в 2008 году коэффициент России составлял 1,11). Главные улучшения за 12 лет достигнуты в области экономической стабильности, Россия повысила свой результат на 20 баллов - с 52 до 72 (из 100 возможных).

При этом по темпам изменений Россия входит в 25 процентов наиболее быстро растущих стран, а в индексе благосостояния SEDA Россия поднялась на три позиции и заняла 53-е место среди 143 стран в 2019 году.

Фото: Pixabay
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"По макроэкономическим критериям, которые признаются всеми международными рейтингами в качестве основных - уровень госдолга, темпы инфляции и др., - у России хорошие показатели. При этом темпы роста ВВП у нас сейчас ниже среднемировых. В целом SEDA повторяет те показатели России, которые зафиксированы в других международных рейтингах. Среди стран БРИКС Россия наряду с Китаем демонстрирует наиболее высокие темпы продвижения в них", - отметил Валерий Абрамов, главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

Россия успешно развивает позитивную динамику как по способности конвертировать богатство страны в благосостояние граждан (текущий коэффициент составил 56,6, по сравнению с 52,3 в 2008 году), так и по темпам улучшений, особенно по таким направлениям, как экономическая стабильность, уровень доходов населения и инфраструктура, указывает Сергей Перапечка, управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России. "В то же время в области здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и преодоления социального неравенства многое еще предстоит сделать. Потребуются консолидированные усилия государства, бизнеса и общества, для того чтобы добиться устойчивых позитивных изменений", - добавляет он.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Уровень охраны окружающей среды SEDA оценивается как низкий - 43,3 балла из 100, как и уровень доходов - 33,1 балла, развитие гражданского общества - 43,8 балла и качество управления - 29,4. Уровень материального неравенства оценивается SEDA как относительно комфортный - 76,4 балла. При этом, по мнению экспертов BCG, высокий уровень социального неравенства, например в отношении доступа к высококачественной медицине и образованию, сказывается на благополучии граждан острее, чем существенный разрыв в уровне доходов. Пока же в дебатах и дискуссиях политиков социальному неравенству уделяют меньше внимания, чем имущественному. "Когда правительство фокусируется лишь на каком-то одном показателе, например на ВВП, оно рискует не заметить важные сигналы, указывающие на существующие в стране проблемы", - отмечает Энрике Руэда-Сабатер, старший советник BCG и соавтор отчета. Однако, как показывают результаты анализа SEDA за 2019 год, корреляция между социальным равенством и благополучием выше, чем между равенством по уровню доходов и благополучием.

Экономика Макроэкономика
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