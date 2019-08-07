Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

По сообщению Генерального консульства РФ в Анталье, шесть граждан России пострадали при ДТП в районе турецкой Аланьи. Пострадавшие доставлены в больницы, тяжелораненых среди них нет.

"В районе Аланьи на горной дороге произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет", - цитирует сотрудника Генконсульства РИА Новости.

В диппредставительстве также отметили, что находятся на связи с турецкими властями с целью выяснения обстоятельств происшествия.