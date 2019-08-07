Россиянин арестован в США за незаконный экспорт частей стрелкового оружия

Гражданин России Владимир Кузнецов арестован в американском штате Пенсильвания по решению федерального суда Бруклина. Мужчину обвиняют в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему из США в Россию.

"Кузнецов был арестован сегодня утром в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания", - приводит ТАСС сообщение прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Ведомство отмечает, что, если вина Кузнецова будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как выяснило следствие, Кузнецов занимался экспортом без особой лицензии Госдепартамента и министерства торговли США, которая требуется в этом случае. Россиянин переправлял товары заказчикам Почтой Соединенных Штатов с февраля 2017 года. При этом на бандеролях указывались ложные описания. У Кузнецова были сообщники, но их имена и гражданство не называются.

В поле зрения правоохранителей экспортер оружия попал в июле 2017-го, когда в аэропорту Нью-Йорка была задержана упаковка с ложе для снайперской винтовки Remington 700.