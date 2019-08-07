Росстат выяснил основные причины незанятости россиян

В Росстате выявили основные причины незанятости в России. Об этом пишет RT со ссылкой на данные службы.

Статистика актуальна за первый квартал 2019 года, речь в ней идет о безработных, имеющих опыт работы (76 процентов от общего числа).

По данным Росстата, 16,1 процента из них оставили предыдущее место работы из-за сокращения штата, ликвидации предприятия или своего бизнеса. По собственному желанию уволились 26,6 процента.

Около 6 процентов безработных перестали работать из-за окончания срока действия срочного договора или договора гражданско-правового характера. 0,3 процента не работали по причине увольнения из Вооруженных сил. Еще 26,8 процента безработных указали другие причины ухода с работы.