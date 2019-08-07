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07.08.2019 14:52
Рубрика: Общество

RT получил седьмую номинацию на премию Emmy

За серию репортажей о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" RT получил номинацию на международную премию Emmy в категории "Новости". Данная номинация стала уже шестой для телеканала.

YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском"

Так, в прошлом году была номинация на International Emmy в категории "Новости" за серию спецрепортажей, посвященных гуманитарной катастрофе в Мосуле и освещению ситуации мейнстримовскими СМИ. Среди других номинаций - репортажи о 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

В этом году церемония вручения телевизионного "Оскара" пройдет 24 сентября в Нью-Йорке.

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