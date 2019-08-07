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07.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль назвали уязвимым и недооцененным

Текст: Роман Маркелов
Рубль недооценен после снижения в начале августа. Вероятно, его курс будет восстанавливаться на фоне спада опасений, связанных с недавно объявленными санкциями, и сигналов ФРС США о дальнейшем смягчении политики, прогнозирует аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В июле наблюдалось глобальное укрепление доллара после публикации в США значительно более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных. В то же время ФРС США разочаровала инвесторов, просигнализировав о том, что планирует меньше снижений ставки, чем ожидал рынок.

Фото: iStock
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При этом рубль опередил большинство валют-аналогов, ослабев относительно доллара лишь на 0,7 процента, констатирует Попов. Рубль поддерживали значительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которым предстояли крупные дивидендные выплаты, и сохранявшийся спрос нерезидентов на ОФЗ, напоминает он.

Но в начале августа ситуация радикально изменилась: рубль серьезно ослабел на фоне рискофобии, вызванной американо-китайским торговым противостоянием, и объявления США новых антироссийских санкций в связи с делом Скрипалей.

Август традиционно был сложным месяцем для рубля, но на этот раз большинство негативных событий уже произошло, полагает Попов. Так, введение очередных санкций давно ожидалось. По мнению Попова, падение рубля в основном объясняется неоднозначностью формулировок соответствующего документа (их интерпретация может быть более негативной, чем фактические последствия), а также неблагоприятным международным фоном после возобновления торговой войны.

Фото: iStock
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Эти новости могут усилить волатильность на рынке, но в целом они устраняют неопределенность, которая оказывала давление на российские активы со времени объявления о первом раунде санкций за нарушение закона о применении химоружия, говорит эксперт.

Пока что рубль остается уязвимым на фоне негативной реакции рынков на эскалацию торговой войны, подчеркивает главный аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова. "Динамика рубля вновь преимущественно определяется глобальными настроениями, которые остаются негативными. Уход от риска в защитные активы на фоне обострения темы торговых войн продолжает оказывать давление на рубль", - указывает она. По мнению Евдокимовой, в свете негативных глобальных настроений риски для российской валюты пока остаются смещенными в сторону ослабления.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович не исключает дальнейшего усиления панических настроений рынка в условиях текущего бегства из рисковых активов, что может привести к существенным провалам рыночной конъюнктуры в виде снижения американских фондовых индексов на 10-15 процентов и соответствующего давления на рублевые активы.

По мнению Покатовича, с учетом этого, а также приближения сезонной слабости рубля, курс российской валюты может завершить лето в диапазоне 64,8-66,2 рубля за доллар с перспективой дальнейшего ослабления осенью.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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