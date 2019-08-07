Рубль поднялся в рейтинге валют, подверженных серьезным колебаниям

По данным терминала Bloomberg, в начале недели рубль находился в рейтинге наиболее волатильных валют на шестом месте, в прошлую пятницу - на четвертом. При этом последние два месяца российская валюта стабильно находилась на седьмой-восьмой позициях рейтинга.

Общая волатильность рубля составляет около 10 процентов. Наиболее волатильными валютами сейчас являются южноафриканский ранд (15 процентов), турецкая лира (14,5 процента), и бразильский реал (12,42 процента). Четвертое место в списке занимает колумбийский песо (10,7 процента) и мексиканский песо (10,5 процента).

При этом в июле рубль опередил большинство валют-аналогов, ослабев к доллару лишь на 0,7 процента. Его поддерживали значительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которым предстояли крупные дивидендные выплаты, и сохранявшийся спрос нерезидентов на ОФЗ. Однако в начале августа ситуация изменилась радикально: рубль серьезно ослабел на фоне рискофобии, вызванной американо-китайским торговым противостоянием, и объявления США новых антироссийских санкций в связи с делом Скрипалей.

Но накануне рисковые активы начали восстанавливаться после понесенных потерь, вызванных обострением торговой войны США и Китая. Опасения, что ситуация будет развиваться по худшему сценарию, не реализовались, поскольку Китай позволил юаню укрепиться и пообещал, что не станет его девальвировать, а экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что в Вашингтоне по-прежнему ждут визита китайской делегации в сентябре, чтобы возобновить переговоры, говорится в обзоре аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко.

По их словам, если учесть, что опасения, связанные с санкциями и падением активов развивающихся рынков, в последнее время отошли на второй план, то сейчас главным фактором риска для рубля являются цены на нефть. За неделю они упали примерно на 10 процентов и находились в среду днем ниже 59 долларов за баррель. При дальнейшем падении нефтяных котировок, особенно если не устоит рубеж 50 долларов за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится - помешать этому не сможет даже эффект бюджетного правила, подчеркивают Попов и Минко.

Риски для российской валюты пока остаются смещенными в сторону ослабления, считает главный аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Существенным фактором риска для рубля выступает продолжающееся снижение цен на нефть, соглашается она. Несмотря на периодические попытки восстановления, устойчивого фактора роста у рубля сейчас нет, подчеркивает эксперт.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, с учетом оттока инвесторов из рисковых активов, а также приближения сезонной слабости рубля курс российской валюты может завершить лето в диапазоне 64,8-66,2 рубля за доллар с перспективой дальнейшего ослабления осенью.