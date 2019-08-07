Samsung представила процессоры, которые получат Galaxy Note 10 и Note 10+

Компания Samsung представила однокристальную платформу Exynos 9825, которая создана по 7-нанометровому техпроцессу. Этот процессор будет установлен в новых смартфонах Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

SoC (System-on-a-Chip, система на кристалле) Exynos 9825 - первая платформа, созданная с применением ультрафиолетовой литографии. По данным производителя, платформа отличается от предыдущей Exynos 9820 более высокой энергоэффективностью.

Системы по-прежнему сконфигурирована из четырех ядер Cortex-A55, двух Cortex-A75 и двух собственных ядер. Графический чип - ARM Mali-G76 MP12, благодаря которому платформа может аппаратно декодировать видео 8К с частотой 30 кадров в секунду или 4К с частотой 150 кадров в секунду. Кроме того, в платформу интегрирован нейронный процессор, модем LTE Cat. 20, реализована поддержка 5G (по слухам Galaxy Note 10+ будет работать в сетях пятого поколения).

Exynos 9825 будет работать в связке с оперативной памятью LPDDR4X. Кроме того, новая однокристальная система Samsung поддерживает работу с экранами WQUXGA (3840 x 2400 пикселей) и 4К (4096 х 2160 пикселей). Какое разрешение получат новые флагманы Samsung, пока неизвестно.

Презентация Samsung Galaxy Note 10 запланирована на 23:00 мск 7 августа.