Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии авторитетного журнала "Форбс".

С 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года Шарапова, которая уже не так часто побеждает на корте, заработала 7 миллионов долларов (один миллион - это призовые, 6 миллионов - спонсорские контракты и другая деятельность).

На первом месте расположилась американка Серена Уильямс, на счету которой 29,2 миллиона долларов (4,2 и 25 млн соответственно). На второе место взлетела чемпионка US Open-2018 и Australian Open-2019 японка Наоми Осака. Ее доход составил 24,3 миллиона долларов (8,3 и 16). И это самый большой прорыв. Третью строчку занимает немка Анжелика Кербер - 11,8 миллиона (5,3 и 6,5).

И еще одна любопытная деталь: в топ-15 рейтинга вошли 12 теннисисток.