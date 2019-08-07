Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на двух матчах пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), VAR задействуют во время встречи между "Краснодаром" и казанским "Рубином" 10 августа, а также по ходу матча между "Ростовом" и самарскими "Крыльями Советов" 12 августа. Ответственными за работу системы назначены Василий Казарцев и Сергей Карасев.

Напомним, что в России VAR использовалась на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. В чемпионате страны система видеоповторов впервые заработала в этом году - в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1), но оказалась невостребованной арбитром.

За помощью к VAR обратился главный судья матча третьего тура между столичными ЦСКА и "Локомотивом" (1:0) Владислав Безбородов. Реализованный пенальти в ворота "Локо" на 42-й минуте был назначен после просмотра видеоповтора.