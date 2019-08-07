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07.08.2019 20:44
Рубрика: Спорт

Голы в повторе

Систему VAR применят на двух матчах пятого тура ЧР
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на двух матчах пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), VAR задействуют во время встречи между "Краснодаром" и казанским "Рубином" 10 августа, а также по ходу матча между "Ростовом" и самарскими "Крыльями Советов" 12 августа. Ответственными за работу системы назначены Василий Казарцев и Сергей Карасев.

Фото: Михаил Синицын
ЦСКА обошел "Локомотив" благодаря пенальти, назначенному после видеоповтора

Напомним, что в России VAR использовалась на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. В чемпионате страны система видеоповторов впервые заработала в этом году - в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1), но оказалась невостребованной арбитром.

За помощью к VAR обратился главный судья матча третьего тура между столичными ЦСКА и "Локомотивом" (1:0) Владислав Безбородов. Реализованный пенальти в ворота "Локо" на 42-й минуте был назначен после просмотра видеоповтора.

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