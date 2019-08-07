Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; N 52, ст. 7000; 2011, N 29, ст. 4291, 4300; N 49, ст. 7017; 2012, N 26, ст. 3446; N 29, ст. 3980; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 1, ст. 52; N 21, ст. 2987; N 27, ст. 3951; 2016, N 27, ст. 4183; 2017, N 1, ст. 8; 2018, N 1, ст. 39; N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) части 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при создании и обеспечении функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково"), а также иные отношения, возникающие при осуществлении управляющей компанией деятельности в целях поддержки исследовательской деятельности и коммерциализации результатов исследовательской деятельности участников проекта и иных юридических и физических лиц, в том числе за счет предоставления сервисов на территории инновационного центра "Сколково" и за ее пределами.

2. Реализация проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" осуществляется в целях развития исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов.";

2) в статье 2:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) проект создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" - совокупность мероприятий по созданию и обеспечению функционирования инновационного центра "Сколково" в целях поддержки исследовательской деятельности и коммерциализации результатов исследовательской деятельности юридических и физических лиц, включая участников данного проекта, в том числе за счет предоставления сервисов на территории инновационного центра "Сколково" и за ее пределами (далее - проект);";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) сервис - набор услуг (работ), оказываемых (выполняемых) управляющими компаниями, партнерами управляющей компании, региональными операторами и образовательными организациями на территории инновационного центра "Сколково" и за ее пределами и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", способствующих осуществлению исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов;";

в) в пункте 3 слово "Президентом" заменить словом "Правительством";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) региональный оператор - российское юридическое лицо, с которым управляющая компания заключила соглашение о совместной реализации проекта;";

д) в пункте 5 слово "Президентом" заменить словом "Правительством";

е) в пункте 6 слово "исключительно" заменить словами "в том числе";

ж) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"8) участник проекта - российское юридическое лицо, осуществляющее исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с настоящим Федеральным законом и получившее в соответствии с настоящим Федеральным законом статус участника проекта;

9) исследовательская деятельность - проведение прикладных, поисковых научных исследований, экспериментальных разработок, а также научно-техническая деятельность, направленные на получение результатов интеллектуальной деятельности, иных научных и (или) научно-технических результатов в целях их последующего вовлечения в экономический оборот;";

з) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91) коммерциализация результатов исследовательской деятельности - деятельность, направленная на вовлечение в экономический оборот результатов, полученных при осуществлении исследовательской деятельности, а также результатов интеллектуальной деятельности, права на которые получены от иных лиц, если получение указанных прав необходимо для осуществления исследовательской деятельности и вовлечения в экономический оборот результатов, полученных при осуществлении исследовательской деятельности;";

и) пункты 10 - 14 изложить в следующей редакции:

"10) лицо, участвующее в реализации проекта, - управляющая компания, дочернее общество управляющей компании, участник проекта, региональный оператор, партнер управляющей компании, частная организация, осуществляющая образовательную деятельность на территории Центра, осуществляющие деятельность по реализации проекта, в том числе на основании сделок, заключенных с управляющей компанией, дочерним обществом управляющей компании, участником проекта, региональным оператором, партнером управляющей компании, за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, а также физическое лицо, осуществляющее трудовую деятельность на территории Центра;

11) правила проекта - правила, которые определяют совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих в реализации проекта, утверждаются управляющей компанией в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях создания механизмов взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, и соответственно наличие и исполнение которых являются обязательными условиями осуществления деятельности указанными лицами;

12) партнер управляющей компании - юридическое лицо, заключившее с управляющей компанией в соответствии с правилами проекта соглашение, определяющее условия осуществления таким юридическим лицом самостоятельно (в том числе через обособленное подразделение такого юридического лица) либо хозяйственным обществом, в уставном капитале которого более чем пятьдесят процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), прямо или косвенно принадлежат партнеру управляющей компании, в том числе исследовательским корпоративным центром или исследовательским центром, исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов и (или) иной содействующей их осуществлению деятельности на территории Центра;

13) исследовательский корпоративный центр - хозяйственное общество, которому решением управляющей компании в соответствии с частью 2 статьи 101 настоящего Федерального закона присвоен статус участника проекта - исследовательского корпоративного центра;

14) исследовательский центр - хозяйственное общество, которому решением управляющей компании в соответствии с частью 3 статьи 101 настоящего Федерального закона присвоен статус участника проекта - исследовательского центра.";

3) в статье 3:

а) часть 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами ", а также случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи", после слов "указанные земельные участки" дополнить словами ", предоставленные управляющей компанией в аренду лицам, участвующим в реализации проекта,";

б) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:

"9. Использование земельных участков, находящихся в границах территории Центра и принадлежащих управляющей компании на праве собственности, может осуществляться без предоставления таких земельных участков в аренду, а также без установления сервитута в случаях, для которых земельным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими земельные отношения, предусмотрено использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и без установления сервитута, публичного сервитута. Использование земельных участков в указанных случаях осуществляется в порядке, установленном управляющей компанией.

10. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, принадлежащем управляющей компании или дочернему обществу управляющей компании, осуществляются на основании договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.";

4) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"1. Имущество, входящее в состав инфраструктуры территории Центра, может быть использовано исключительно в целях обеспечения реализации проекта. Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения территории Центра объектов капитального строительства, расположенных вне территории Центра, допускается в порядке, установленном правилами проекта, по согласованию с управляющей компанией, если это способствует целям реализации проекта, при наличии соответствующей технической возможности и свободной мощности, которая может быть обеспечена по сети инженерно-технического обеспечения соответствующим ресурсом.";

5) в статье 5:

а) в части 1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) присваивает наименования улицам, площадям и иным объектам на территории Центра, присваивает, изменяет и аннулирует адреса объектов адресации, расположенных на территории Центра, в соответствии с правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, а также размещает в государственном адресном реестре сведения об адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра;";

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

"13) утверждает правила благоустройства территории Центра, устанавливающие в том числе требования к содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливает порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организует сбор, вывоз твердых коммунальных отходов и мусора, а также благоустройство и озеленение территории Центра, выдает разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории Центра;

14) создает условия для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, в том числе организации розничных рынков, и бытового обслуживания, а также для организации досуга, в том числе путем организации и проведения массовых научных, научно-популярных, культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий, организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, обеспечения условий для развития на территории Центра физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха;";

в пункте 17 слово "учреждений" заменить словом "организаций";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Финансовое обеспечение деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи, осуществляется за счет собственных средств управляющей компании, собственных средств дочерних обществ управляющей компании, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая доходы управляющей компании от предусмотренного подпунктами "в" - "д" пункта 3 части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона выполнения на возмездной основе работ, оказания услуг лицам, участвующим в реализации проекта, и иным лицам.";

6) в статье 7:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правила проекта разрабатываются и утверждаются управляющей компанией, относятся к общедоступной информации, их соблюдение является обязательным условием осуществления деятельности лицами, участвующими в реализации проекта. К правилам проекта относятся в том числе правила осуществления отдельных видов деятельности, установленные настоящим Федеральным законом или в соответствии с ним, порядок присвоения и утраты статуса партнера управляющей компании, участника проекта.";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Участники проекта, нарушившие правила проекта, исключаются из реестра участников проекта в порядке, установленном управляющей компанией с учетом требований статьи 10 настоящего Федерального закона.";

7) в статье 8:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Управляющая компания осуществляет функции, а также иную деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и своими учредительными документами.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Внесение изменений в учредительные документы управляющей компании осуществляется по согласованию с постоянно действующим координационным органом при Правительстве Российской Федерации, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в целях выработки государственной политики в области модернизации экономики и инновационного развития Российской Федерации.";

в) в части 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Управляющая компания осуществляет следующие основные функции:";

в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3) организация исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, включая содействие их осуществлению, в том числе:";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) организация предоставления и (или) предоставление сервисов, необходимых для осуществления и (или) способствующих осуществлению исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов (в том числе юридических услуг, бухгалтерских услуг, маркетинговых услуг, услуг по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и защите прав на них, услуг по привлечению инвестиций, услуг по продвижению продукции (услуг) участников проекта, услуг технологического брокера, иных услуг, содействующих осуществлению коммерциализации результатов исследовательской деятельности, а также исследовательской деятельности). Организация предоставления и (или) предоставление указанных сервисов для участников проекта и установленных правилами проекта отдельных категорий лиц, участвующих в реализации проекта, могут осуществляться управляющей компанией на льготных условиях в случаях и порядке, которые предусмотрены правилами проекта;";

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) обеспечение возможности использования объектов инфраструктуры территории Центра. Обеспечение указанной возможности для участников проекта и определенных правилами проекта отдельных категорий лиц, участвующих в реализации проекта, может осуществляться управляющей компанией на льготных условиях в случаях и порядке, которые предусмотрены правилами проекта;";

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) популяризация научно-технической и инновационной деятельности;";

пункт 5 после слов "Президента Российской Федерации" дополнить словами ", Правительства Российской Федерации";

г) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Управляющая компания и привлеченные ею третьи лица осуществляют указанные функции на территории Центра и за ее пределами.";

д) часть 7 после слов "третьим лицам" дополнить словами ", в том числе региональному оператору,";

е) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Управляющая компания вправе по запросу получать в отношении юридических лиц, местом нахождения которых является территория Центра, и участников проекта сведения, подлежащие размещению в форме открытых данных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в сети "Интернет" в соответствии с пунктом 11 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации. Направление запроса о предоставлении указанных сведений и предоставление таких сведений осуществляются в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

ж) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Финансовое обеспечение деятельности управляющей компании осуществляется за счет собственных средств управляющей компании, собственных средств дочерних обществ управляющей компании, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая доходы управляющей компании от предусмотренного подпунктами "в" - "д" пункта 3 части 2 настоящей статьи выполнения на возмездной основе работ, оказания услуг лицам, участвующим в реализации проекта, и иным лицам.";

8) в части 1 статьи 9:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) дочернее общество управляющей компании создано управляющей компанией, в том числе в целях осуществления переданных ему функций по реализации проекта, включая выполнение на возмездной основе работ, оказание услуг лицам, участвующим в реализации проекта, а также иным лицам;";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

9) дополнить статьей 91 следующего содержания:

"Статья 91. Особенности деятельности региональных операторов

1. Региональный оператор, деятельность которого планируется на территории субъекта Российской Федерации, определяется решением управляющей компании по согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти данного субъекта Российской Федерации.

2. Региональным оператором, деятельность которого планируется на территории инновационного научно-технологического центра, может выступать только управляющая компания (в значении этого понятия, предусмотренном Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Для наделения указанной организации статусом регионального оператора согласие высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не требуется.

3. Региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании соглашения о совместной реализации проекта, заключаемого с управляющей компанией. В соответствии с данным соглашением региональный оператор обязуется в том числе:

1) организовать предоставление помещений для размещения юридических и физических лиц, в том числе участников проекта, на территории, на которой осуществляет деятельность региональный оператор;

2) организовать предоставление иных сервисов или предоставлять иные сервисы в объеме, согласованном с управляющей компанией.

4. Дополнительные требования к региональному оператору устанавливаются управляющей компанией.

5. Нарушение региональным оператором существенных условий соглашения о совместной реализации проекта является основанием для одностороннего отказа управляющей компании от исполнения указанного соглашения и лишения регионального оператора соответствующего статуса.";

10) в статье 10:

а) в части 2:

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 3 после слова "деятельности" дополнить словами "и коммерциализации ее результатов";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) юридическое лицо принимает на себя обязательства осуществлять исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с настоящим Федеральным законом и соблюдать правила проекта. Срок начала коммерциализации результатов исследовательской деятельности определяется правилами проекта.";

б) в части 3 второе предложение исключить;

в) дополнить частями 31 - 33 следующего содержания:

"31. Управляющие компании не могут выступать в качестве учредителей участников проекта. Управляющие компании в порядке, установленном правилами проекта, могут осуществлять самостоятельно или совместно с иными лицами (за счет собственных средств управляющей компании, собственных средств дочерних обществ управляющей компании, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) инвестиционную деятельность в целях коммерциализации результатов исследовательской деятельности, в том числе заключать договоры инвестиционного товарищества и иные договоры, а также выступать в качестве участников (членов, акционеров) участника проекта и иных лиц.

32. Правилами проекта, указанными в части 3 настоящей статьи, предусматривается порядок принятия решений об одобрении сделок с участием управляющих компаний, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными законодательством Российской Федерации.

33. При осуществлении управляющими компаниями функций по содействию исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, а также по контролю за деятельностью участников проекта участники проекта имеют равные права и несут равные обязанности вне зависимости от того, выступают ли управляющие компании их участниками (членами, акционерами).";

г) пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции:

"4) выплата исследовательским корпоративным центром дивидендов из прибыли (распределение прибыли между участниками исследовательского корпоративного центра) с даты получения статуса участника проекта.";

д) часть 7 после слова "деятельность" дополнить словами "и коммерциализацию ее результатов";

е) части 8 - 10 изложить в следующей редакции:

"8. Исследовательская деятельность и коммерциализация ее результатов осуществляются в соответствии с правилами проекта, утвержденными управляющей компанией, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

9. В целях настоящего Федерального закона не признается исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов деятельность, противоречащая требованиям настоящего Федерального закона и правилам проекта. Осуществление участником проекта деятельности, которая не признается исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов, признается в порядке, установленном управляющей компанией, нарушением правил проекта.

10. Управляющая компания самостоятельно осуществляет контроль за соответствием исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов требованиям настоящего Федерального закона и правилам проекта. Региональный оператор в порядке и на условиях, которые определены заключенным с управляющей компанией соглашением о совместной реализации проекта, содействует управляющей компании в осуществлении контроля за соответствием исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов требованиям настоящего Федерального закона и правилам проекта.";

11) главу 3 дополнить статьей 101 следующего содержания:

"Статья 101. Особенности статуса партнера управляющей компании, исследовательского корпоративного центра, исследовательского центра

1. Порядок присвоения и утраты статуса партнера управляющей компании, виды партнеров управляющей компании, их основные права и обязанности, форма и порядок заключения соглашения с партнером управляющей компании определяются управляющей компанией.

2. Российскому юридическому лицу, в уставном капитале которого сто процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), принадлежат партнеру управляющей компании, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такое юридическое лицо осуществляет исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с соглашением, указанным в части 1 настоящей статьи, соответствует иным требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, по его заявлению решением управляющей компании присваивается статус участника проекта - исследовательского корпоративного центра.

3. Российскому юридическому лицу, в уставном капитале которого более чем пятьдесят процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), прямо или косвенно принадлежат партнеру управляющей компании, если такое юридическое лицо осуществляет исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с соглашением, указанным в части 1 настоящей статьи, соответствует иным требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, по его заявлению решением управляющей компании присваивается статус участника проекта - исследовательского центра.";

12) в статье 11:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Управляющая компания оказывает услуги таможенного представителя только в отношении товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта, для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости на территории Центра или необходимых для осуществления исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов участниками проекта.";

б) часть 11 признать утратившей силу;

в) часть 2 после слова "деятельности" дополнить словами "и коммерциализации ее результатов";

г) часть 3 после слова "деятельности" дополнить словами "и коммерциализации ее результатов";

д) часть 4 после слова "деятельности" дополнить словами "и коммерциализации ее результатов";

13) часть 18 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"18. Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка осуществляются управляющей компанией. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается управляющей компанией.";

14) часть 9 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"9. При осуществлении медицинской деятельности и образовательной деятельности организации, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, и обучающиеся в организациях, указанных в части 2 настоящей статьи, обладают всеми правами, предоставляемыми организациям, получившим соответствующие лицензии, государственную аккредитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и обучающимся в таких организациях соответственно. Выданные указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи организациями документы приравниваются к документам, выданным организациями, получившими соответствующие лицензии, государственную аккредитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

15) дополнить статьей 171 следующего содержания:

"Статья 171. Особенности использования автомобильных дорог на территории Центра

1. Автомобильные дороги на территории Центра используются лицами, участвующими в реализации проекта, и иными лицами в порядке, установленном управляющей компанией.

2. Автомобильные дороги на территории Центра по решению управляющей компании могут оборудоваться устройствами, ограничивающими проезд по территории Центра транспортных средств неограниченного круга лиц.";

16) в части 2 статьи 19:

а) пункт 3 дополнить словами ", осуществление функций по организации профилактики и тушения пожаров";

б) пункт 8 признать утратившим силу;

17) в статье 20:

а) в части 1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории Центра;";

пункт 6 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) полномочия в сфере организации розничных рынков, организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, установление порядка проведения ярмарок и продажи товаров на них, требований к организации продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг на ярмарках.";

б) в части 2:

пункт 2 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, в том числе организации розничных рынков, организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, и бытового обслуживания, а также для организации досуга.";

18) часть 1 статьи 201 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные земельные участки могут быть переданы управляющей компанией международного медицинского кластера в субаренду в целях создания и обеспечения функционирования международного медицинского кластера.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11, 72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 50, 51; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 35; N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 4 статьи 1 слово ", находящимися" исключить;

2) в пункте 40 части 1 статьи 12 слово ", находящимися" исключить.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в наименовании слова "органов государственной власти и органов местного самоуправления" заменить словами "органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций";

б) абзац первый части 3 после слов "муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя," дополнить словами "а также организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково",";

2) часть 1 статьи 6 после слов "уполномоченным на присвоение адресов объектам адресации," дополнить словами "организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково",";

3) в статье 7:

а) в части 4 слова "в орган местного самоуправления или орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя," заменить словами "в орган местного самоуправления, орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо в организацию, признаваемую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково",";

б) в части 5 слова "орган местного самоуправления или орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя" заменить словами "орган местного самоуправления, орган государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково",";

в) часть 6 после слов "в орган местного самоуправления, орган государственной власти," дополнить словами "организацию, признаваемую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково",".

Президент Российской Федерации В. Путин