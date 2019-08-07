Мы привыкли к тому, что социальная сеть - это записи, картинки и, конечно, лайки. Значки с сердечками и поднятыми вверх пальцами сопровождают практически любой пост в "Одноклассниках", "ВКонтакте", Instagram.

Страницы знаменитостей - это всегда огромное число лайков, множество репостов, сотни и тысячи комментариев. У обычных пользователей сердечек поменьше. Это видно, когда заходишь на страницу к человеку. Но в будущем ситуация может измениться.

Некоторые пользователи "ВКонтакте" заметили, что в их лентах друзей перестало отображаться количество лайков к записям. Узнать, сколько человек поставило одобрительную оценку постингу в ленте, стало невозможно. Один из "счастливчиков", столкнувшихся с нововведением, обратился в службу технической поддержки и получил ответ.

Исчезновение счетчика лайков оказалось не ошибкой, а экспериментом, в рамках которого видеть число лайков к записям могут только их авторы - и больше никто.

Директор по росту и исследованиям компании Андрей Законов подтвердил отключение "счетчиков сердечек", а также заявил, что отношение пользователей к лайкам за последние годы сильно изменилось.

Раньше, отметил Законов, они отражали коммуникацию между автором записи и читателем, но со временем лайки превратились в "мерило качества контента". Иначе говоря, многие стали уверены в том, что чем больше сердечек, тем лучше запись. Теперь чужие сердечки видно не будет.

Участие в тестировании принимает небольшая часть аудитории соцсети. Эти люди уже делятся эмоциями - и довольных, кажется, больше.

"Мне нравится эта идея. Мы начали забывать, что главное - это делать то, что нравится тебе самому, а не другим", - написала юная девушка. И получила 53 лайка. "От этой ярмарки тщеславия давно пора было избавиться", - добавляет ее сосед по ленте друзей.

"ВКонтакте" - не первая соцсеть, решившаяся на эксперимент. В начале июля аналогично поступил сервис Instagram. Количество лайков там тоже видно лишь автору фотографии, но скрывается от всех остальных.

Одним из первых отключенные лайки оценил российский артист Максим Галкин. Он назвал лайки "зависимостью, источником тревоги и стресса", формирующими нездоровую соревновательность, и добавил, что нововведение спасает психику людей, особенно детей и подростков.