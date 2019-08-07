Новости

В Чечне проверят видео со стреляющим из автомата мальчиком 14:50
"Кресты" проверят на предмет рукоприкладства к арестованным 14:32
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе 14:43
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков 14:35
В детских лагерях Зауралья нашли многочисленные нарушения 14:33
Биатлонист Йоханнес Бе станет отцом 14:27
В Крыму продали дачу, на которой любил отдыхать Брежнев 14:26
В Подмосковье загорелась крупная промзона 14:25
В Мексике украли памятные монеты на 2,5 миллиона долларов 14:25
ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму 14:25
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом бассейне и водоеме 14:18
Челябинские активисты очистили от мусора популярные тропы Таганая 14:14
Стали известны места обитания клещей в Москве 14:11
Дилеры Lada будут продавать китайские автомобили 14:04
Совет ГД 19 августа может обсудить вмешательство в выборы 13:57
Расшифрован текст майя о "тотальной" древней войне 13:52
В Германии жителей предупредили о массовом отключении электричества 13:48
Водителям напомнили о запрете на выезд за границу из-за штрафов 13:35
Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей 13:35
Жителя Кубани арестовали за попытку убить экс-жену и дочь 13:28
На Урале осуждены организаторы незаконного канала миграции 13:27
Квентин Тарантино назвал свой любимый советский фильм 13:25
Напавшего на кондуктора в Петербурге отпустили под подписку о невыезде 13:23
В новую Москву придет "умный" газопровод 13:21
Погодный коллапс придет в четверг в Москву 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 13:57
Рубрика: Власть

Совет ГД 19 августа может обсудить вмешательство в выборы

Текст: Татьяна Замахина

19 августа Совет Госдумы может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о создании рабочей группы для расследования фактов вмешательства извне в российские выборы. С предложением на эту тему выступил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Тем самым лидер коммунистов поддержал инициативу лидера "Справедливой России" Сергея Миронова и внес предложение по конкретной дате заседания по этой теме.

Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ

- Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести заседания Совета, где рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию, - сказал Зюганов на пресс-конференции. Политик пояснил, что это касается не только выборной кампании в Москве, но и других городов-миллионников.

- Это уже имеет документальное подтверждение, я посмотрел сайт американского посольства, - заявил Зюганов. Он пояснил, что нашел "все маршруты, точки сбора, порядок финансирования" и другую организационную информацию, касающуюся проведения 3 августа несанкционированных акций в Москве.

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
За участие в несанкционированных акциях в Москве арестованы свыше 100 человек

- Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей, - добавил лидер коммунистов.

Он предложил провести расследование в отношении "тех, кто крышует эту операцию".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство официально обратится к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Партии КПРФ Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей