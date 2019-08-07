Совет ГД 19 августа может обсудить вмешательство в выборы

19 августа Совет Госдумы может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о создании рабочей группы для расследования фактов вмешательства извне в российские выборы. С предложением на эту тему выступил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Тем самым лидер коммунистов поддержал инициативу лидера "Справедливой России" Сергея Миронова и внес предложение по конкретной дате заседания по этой теме.

- Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести заседания Совета, где рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию, - сказал Зюганов на пресс-конференции. Политик пояснил, что это касается не только выборной кампании в Москве, но и других городов-миллионников.

- Это уже имеет документальное подтверждение, я посмотрел сайт американского посольства, - заявил Зюганов. Он пояснил, что нашел "все маршруты, точки сбора, порядок финансирования" и другую организационную информацию, касающуюся проведения 3 августа несанкционированных акций в Москве.

- Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей, - добавил лидер коммунистов.

Он предложил провести расследование в отношении "тех, кто крышует эту операцию".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство официально обратится к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.