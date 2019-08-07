Московский "Спартак" в четверг начнет свой путь в основную сетку Лиги Европы. В первом матче третьего квалификационного раунда "красно-белые" в гостях сыграют со швейцарским "Туном".

Даже по меркам швейцарской суперлиги "Тун" к грандам отнести сложно. Да и откуда взяться гранду в одноименном провинциальном городке, все население которого спокойно уместилось бы на трибунах спартаковского стадиона.

Известными игроками в составе "Тун" похвастаться тоже не может. Тем более клуб регулярно расстается со своими ведущими футболистами. Так, совсем недавно швейцарцы продали во французский "Осер" своего лучшего бомбардира в прошлом сезоне хорвата Деяна Соргича.

После матча с "Динам" (0:0)спартаковские болельщики с опасением ждут встречи с "Туном". Фото: Михаил Синицын/РГ

Совокупная стоимость нынешнего состава "Туна" составляет 16,5 млн евро. Примерно столько же "Спартак" на днях заплатил за одного из своих новичков, голландца Гуса Тиля.

Неудивительно, что "Тун" никогда за всю историю не завоевывал титулов на внутренней арене. Прошлый сезон "Тун" завершил на четвертом месте, а нынешний начал ни шатко, ни валко: две ничьи и поражение в трех матчах.

В еврокубках швейцарцы засветились всего в седьмой раз. Самым успешным для них стал сезон 2005/2006, когда "Тун" пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а оттуда - в 1/16 финала Кубка УЕФА (так тогда называлась нынешняя Лига Европы), где был остановлен немецким "Гамбургом".

Казалось бы, поводов для беспокойства у спартаковских болельщиков минимум, но встречи с "Туном" "красно-белая" общественность ждет все равно с тревогой и даже некоторым пессимизмом. А все потому, что "Спартак" уже не раз демонстрировал способность обжигаться на соперниках любого уровня. В том числе и из Швейцарии. В сезоне 2013/2014 "красно-белые", возглавляемые на тот момент Валерием Карпиным, бесславно уступили малоизвестному "Санкт-Галлену" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. К слову, в эту стадию пробьются "красно-белые", если совладают с "Туном".

Своим мнением о ситуации в "Спартаке" перед стартом в еврокубках с "РГ" поделился бывший форвард столичного клуба, шестикратный чемпион России Валерий Кечинов.

"Тун" - не самая известная команда. Это может сыграть на руку "Спартаку"?

Валерий Кечинов: Вряд ли. "Спартак" сейчас в таком состоянии, что может проиграть кому угодно. Тем более в еврокубках. Да, по предматчевым раскладам наши фавориты, но легко им точно не будет. Тем более вспомните, как "красно-белые" в последний раз выступили с клубом из Швейцарии. Я имею в виду "Санкт-Галлен". Так что все возможно в этом противостоянии.

Совокупная стоимость состава "Туна" составляет 16,5 миллиона евро. Примерно столько же "Спартак" заплатил за голландца Гуса Тиля

Лига Европы важна для "Спартака"?

Валерий Кечинов: Ну конечно. Это большой опыт, тем более для спартаковской молодежи. Ребятам всегда полезно сыграть на таком уровне. Другой вопрос, что групповой этап Лиги Европы и квалификация - абсолютно разные вещи. Надеюсь, "Спартак" пробьется в основную сетку и встретится с серьезными соперниками, чтобы повысить свой уровень.

Что скажете о новичках "Спартака"?

Валерий Кечинов: Да пока рано о них что-то говорить. Шюррле - раскрученный игрок, чемпион мира. С ним более-менее все ясно. Мне понравилось, как он вышел на замену с "Динамо". Даже в таком состоянии видно, что у него есть определенный класс. По Тилю и Ларссону трудно что-то сказать. Я пока видел только нарезки в интернете, а этого недостаточно. Хотя того же Тиля так рекламируют, словно к нам звезда европейского футбола приехала. Ну посмотрим.

Много вопросов по Эсекелю Понсе.

Валерий Кечинов: Я и это прекрасно понимаю. Он не забивает. И вообще я не вижу у него сильных качеств. Столько матчей посмотрел с его участием, так и не понял: а какие у него есть козыри. Там нет ни сумасшедшей скорости, ни техники. Все может быть, но пока Понсе никак не усилил команду и не заменил Зе Луиша.

Можно сказать, что этот состав "Спартака" - самый слабый за последние несколько лет?

Валерий Кечинов: По составу нынешний "Спартак" - середняк. Когда ты сразу отпускаешь таких игроков, как Фернандо, Луис Адриано и Зе Луиш, ты становишься слабее. Причем значительно.

На что в этой ситуации надеяться болельщикам?

Валерий Кечинов: Остается верить, что молодые заиграют. Что тот же Мирзов будет играть так, как в "Арсенале": агрессивно, остро и настойчиво. Что Бакаев прибавит и сможет стать одним из ключевых футболистов "Спартака". Пока он старается, много берет на себя, но есть определенные огрехи. Хотя его стоит похвалить за смелость. Надеюсь, Зобнин наберет форму. Вот его я вижу лидером в середине поля.

Вы сказали про Бакаева. Кого еще из спартаковской молодежи отметите?

Валерий Кечинов: Максименко. Парень с крепкими нервами, не паникует. Он провел отличный матч с "Динамо", несколько раз выручил команду. В общем, по нему вопросов нет. А так больше некого отметить. Рассказов резко сдал по сравнению с прошлым сезоном, Ломовицкого отдали в аренду в Тулу, Игнатова в команде нет. Про Гулиева я раньше говорил и сейчас повторюсь: на мой взгляд, это не тот футболист, который может решать какие-то серьезные задачи.

Есть мнение, что Олегу Кононову нужно дать еще немного времени, и тогда "Спартак" заиграет. Сколько еще ждать этого момента?

Валерий Кечинов: Хороший вопрос. Я тоже все жду, когда же "Спартак" хоть что-то покажет. Чтобы был хотя бы один матч, после которого мы скажем - да, вот сегодня это была команда. Пусть даже она уступит, но сыграет так, чтобы мы с нетерпением ждали следующей встречи. А пока нет ни результата, ни игры. И это очень печально. Надеюсь, ситуация скоро изменится.

Где будем смотреть

8 августа, четверг, Матч ТВ

19.50 "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия). Прямая трансляция.