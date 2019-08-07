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07.08.2019 17:30
Рубрика: В мире

США запретили въезд иностранным туристам после посещения КНДР

Текст: Александр Саможнев

Вашингтон отменил безвизовый въезд в США для иностранцев, посетивших Северную Корею за последние восемь лет. Тем самым американцы нанесли потенциальный ущерб для развития зарождающейся туристической индустрии закрытой до сих пор страны, сообщает информагентство AFP.

В виде исключения США разрешают гражданам 38 стран, в том числе Южной Кореи, Японии и Франции, въезжать в страну на срок до 90 дней без визы. Однако теперь путешественники, побывавшие в КНДР, "больше не имеют на это право", информирует американская таможенная и пограничная служба. Наблюдатели отмечают, что изменение коснется десятков тысяч людей из безвизовых стран, которые в последние годы ездили в Северную Корею в качестве туристов или с другими целями.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Кроме того, это подорвет надежды президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на продвижение трансграничных туристических проектов, которые бы позволили южнокорейцам посетить своего северного соседа. Под удар Вашингтона попали также ведущие предприниматели. В их числе оказался вице-председатель корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, входивший в состав южнокорейской делегации на саммите в Пхеньяне в сентябре прошлого года.

Напомним, гражданам США запретили посещать Северную Корею с 2017 года после инцидента с американским студентом, который был задержан в Пхеньяне. Он умер спустя некоторое время после возвращения домой. Между тем КНДР наводнили китайские туристы, на которых американские ограничительные меры не распространяются. Большой популярностью пользуются трехдневные туры стоимостью 360 долларов.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
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