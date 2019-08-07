Стоимость золота достигла шестилетнего максимума

Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX). На Лондонской бирже цена на драгоценный металл дорожает четвертый день подряд.

Золото традиционно относится к активам "надежной гавани", и столь стремительный рост цен на драгметалл эксперты связывают в первую очередь с продолжающейся торговой войной между США и Китаем, замедлением глобального роста экономики, а также смягчением кредитно-денежной политики мировыми регуляторами.

Напомним, в последний раз золото торговалось выше отметки в 1,5 тыс. долларов в апреле 2013 года.