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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный конституционный закон от 2 августа 2019 г. N 4-ФКЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации" и статью 12 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации""

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Одобрен Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Часть 2 статьи 19 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3170; 2011, N 7, ст. 899; 2012, N 49, ст. 6746; 2018, N 31, ст. 4811) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации представления о квалификационной аттестации судей окружного (флотского) военного суда, председателей, заместителей председателей и судей гарнизонных военных судов, а также о приостановлении или прекращении их полномочий;".

Статья 2

Внести в часть 3 статьи 12 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 6, ст. 550; 2018, N 31, ст. 4811; N 45, ст. 6823) следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) представляет Президенту Российской Федерации кандидатов для назначения в установленном порядке на должности судей федеральных судов, в том числе на должности председателей и заместителей председателей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, военных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам;";

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации представления о квалификационной аттестации председателей и заместителей председателей кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам, а также о приостановлении или прекращении их полномочий;".

Президент Российской Федерации В. Путин

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