Телеведущий BBC посоветовал полным людям умирать для сохранения планеты

Известный британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение не является заболеванием, а потому власти страны не должны тратить средства Национальной службы здравоохранения на лечение людей с лишним весом.

"Вы толстые, потому что слишком много едите", - написал он в провокационной колонке для журнала Radio Times, добавив, что проблемы полных людей со здоровьем - лишь следствие неправильного выбора, который они сами сделали.

Кроме того, 73-летний журналист заявил, что делать долголетие основной целью вовсе не обязательно, ведь, чтобы люди с избыточным весом смогли дожить до 80-90 лет, государству придется потратить круглую сумму. Поэтому, по мнению Бюерка, если такие люди умрут раньше лет на десять, это станет "их самоотверженной жертвой в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселением планеты и климатическими изменениями".

Стоит отметить, что ведущий BBC известен своими громкими и довольно скандальными заявлениями. Так, в интервью 2005 года он заявил, что борьба полов зашла слишком далеко и стоящих у руководства компаний женщин стало недопустимо много.

Кстати, на сегодняшний день около трети взрослых британцев страдают от ожирения. Ежегодно на их лечение Национальная служба здравоохранения выделяет более 6 миллиардов фунтов стерлингов.