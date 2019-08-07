Разработчики World of Warcraft взбесили фанатов игры

В честь 15-летия игры World of Warcraft, названной в Книге рекордов Гиннесса самой популярной MMORPG в мире, авторы проекта опубликовали на YouTube видеоролик.

Примечательно, что по формату видео получилось не обычным перечислением всех заслуг и благодарностью фанатскому сообществу, а предложением отпраздновать годовщину покупкой нового контента. Если конкретнее - в фирменном магазине Blizzard за 1350 рублей предлагаются к приобретению алебастровые верховые животные.

Реакция пользователей оказалась ожидаемо негативной - на момент написания заметки видео уже набрало 16 тысяч дизлайков и лишь 1,6 тысячи лайков.

Скриншот количества дизлайков. Фото: YouTube

В топовом комментарии высмеивается совмещение платной подписочной модели WoW с дополнительными покупками: "Представьте себе, что необходимо платить 15 долларов в месяц на протяжении 15 лет для того, чтобы получить привилегию на покупку юбилейного предмета".

Похожая ситуация развернулась и в твиттере - в ответе на сообщение разработчиков многие геймеры пишут /spit, что соответствует специальной команде в мире игры, после которой управляемый герой буквально плюется.