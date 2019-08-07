Только к третьему игровому дню проходящего в столичных "Лужниках" чемпионата Европы по пляжному волейболу погода стала налаживаться и участники постепенно избавляются от утепленной формы. Комфортнее стало и подтянувшимся на трибуны болельщикам.

Когда Россия вступала в борьбу за право принять Евро-2019, никто не мог предположить, что нынешнее московское лето окажется таким холодным. В день открытия турнира состоялось два матча женских команд, в обоих девушки играли при отвратительной погоде, моросящем дожде, крайне низкой для этого времени года температуре и мрачно-свинцовом небе.

Конечно, такой фон не добавляет популярности пляжному волейболу, который у обычного болельщика прочно ассоциируется с солнцем, жарой, прохладительными напитками, девушками в бикини и так далее.

Так что настоящий бич-волей в "Лужниках" начался только в среду. В мужском и женском турнирах выступают по 32 команды. На предварительном этапе они разделены на восемь четверок, где играют в один круг. Победители квартетов напрямую выходят в 1/8 финала, команды со вторых и третьих мест продолжат борьбу с усеченной стадии 1/16 финала, в международной терминологии "Last 24". И только аутсайдеры групп по завершении игрового дня 8 августа могут собираться домой.

Россия на этом первенстве Старого Света представлена рекордным количеством тандемов - шесть мужских и пять женских. Главные звезды - новоиспеченные чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, на внутреннем уровне выступающие за новоуренгойский "Факел". Победы на этапах "Мирового тура" элитной категории "4 звезды" есть в активе Илья Лешукова - Константина Семенова, Надежды Макрогузовой - Светланы Холоминой. А Екатерина Бирлова (Хомякова) и Евгения Уколова еще до реформы международного календаря побеждали на престижных этапах серии "Большого шлема". Также в послужном списке этих девушек "серебро" ЧЕ-2015.

Чемпионаты Европы проводятся ежегодно с 1993-го, достижений у россиян на континентальных турнирах немного. В 2006-м еще продолжающая карьеру Александра Моисеева (Ширяева) в дуэте с Натальей Урядовой сенсационно победили в Голландии. Больше "золота" у нас нет. В мужских соревнованиях Константин Семенов и Вячеслав Красильников брали "серебро" в 2016-м, Дмитрий Барсук с Игорем Колодинским завоевали "бронзу".

Сейчас есть очень большая вероятность, что число наших медалей на первенствах Старого Света вырастет. Не только герои лета Красильников и Стояновский, но и другие российские пары отлично проводят этот сезон.

В среду первыми из хозяев турнира выход в плей-офф обеспечили себе женские пары Надежда Макрогузова - Светлана Холомина и Мария Бочарова - Мария Воронина. Последние в течение двух лет выиграли все возможные титулы среди команд резерва, теперь настало время серьезно заявить о себе на взрослом уровне.