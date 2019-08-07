Учебные центры при вузах станут бесплатными

Соглашения с Минобрнауки подписали пока четыре ведущих российских вуза: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, Уральский федеральный университет и Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет. Средства выделены на три года и, как записано в документе, будут направлены на выполнение программ развития СУНЦ в рамках нацпроекта "Наука".
МГУ и УрФУ получат по 575,5 миллионов рублей, СПбГУ - 570,1, НГУ - 574,1.
В Минобрнауки отметили, что развитие сети учебных центров на базе лучших российских вузов - начальная ступень подготовки высококвалифицированных кадров для инновационного развития России, звено в цепочке непрерывного образования и платформа для будущих молодых исследователей, которых очень ждут в отечественной науке.
Виктор Кокшаров, ректор УрФУ:
- В нашем СУНЦ учатся старшеклассники из 10 регионов России, в том числе из малых городов. Субсидия поможет сделать уникальную систему образования университетского лицея, интегрированную с вузом, более доступной для большего числа талантливых школьников. Для них разработаны специальные программы, открыты наши лучшие преподаватели, современная лабораторная база.
Виктор Садовничий, ректор МГУ им. Ломоносова:
- В этом году из 182 выпускников нашего СУНЦ им. Колмогорова 146 поступили в МГУ, хотя могли выбрать любой другой вуз. Это приятно, ведь мы вкладываем в ребят очень много, готовим их к серьезной научной работе.
Постановлением Правительства предусмотрено создание и поддержка в 2019 году не менее 4 СУНЦ, в 2020 году - не менее 5,в 2021 - 2024 годах - не менее 8. Гранты могут быть направлены в том числе на ремонт и модернизацию помещений, на приобретение учебного оборудования, программного обеспечения, на профессиональную переподготовку и повышение квалификации учителей.