Ученые назвали бесполезным распространенный метод выявления рака

Авторитетная группа экспертов из США (USPSTF) заявила, что скрининг на рак поджелудочной железы бесполезен для людей без явных симптомов и значительного увеличения размеров злокачественной опухоли, передает Medicalxpress.

- Сегодня скрининг на рак поджелудочной железы людям без каких-либо признаков заболевания может принести больше вреда, чем пользы, и, следовательно, его не следует делать,​​ - считает доктор Чик Дубени.

Специалисты пояснили, что нет никаких доказательств того, что скрининг на рак поджелудочной железы увеличивает результативность лечения пациентов. Кроме того, некоторые скрининговые тесты являются инвазивными и могут быть болезненными и, возможно, неточными. Есть вероятность, что процедура повредит поджелудочную железу, пояснили американские эксперты.

По словам доктора Санджая Редди, не связанного с USPSTF, "роль биомаркеров или какого-либо химического анализа крови наиболее перспективна с точки зрения раннего выявления онкологии".

Однако пока у специалистов "нет хорошего способа это проверить", поэтому Редди рекомендовал не отказываться от скрининга.

Специалисты USPSTF также заключили, что скрининг на рак поджелудочной железы все еще может быть оправдан для людей с высоким риском развития онкологии.