Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 315-Ф3 "О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015; 2003, N 27, ст. 2706; N 50, ст. 4847; 2007, N 24, ст. 2830; N 50, ст. 6236; 2008, N 49, ст. 5724; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 3986; 2011, N 1, ст. 16, 45; 2012, N 24, ст. 3070; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7634; 2013, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6997; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 9, ст. 1284; N 17, ст. 2421; N 53, ст. 8459, 8469; 2019, N 10, ст. 891) следующие изменения:

1) часть первую1 статьи 108 изложить в следующей редакции:

"11. Заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1-4 части первой настоящей статьи, не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 1591 - 1593, 1595, 1596, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а также статьями 159 частями пятой - седьмой, 171, 1711, 1713 - 1723, 1731 - 1741, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 1854 и 190 - 1994 Уголовного кодекса Российской Федерации.";

2) часть восьмую статьи 109 изложить в следующей редакции:

"8. Ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования либо месту содержания обвиняемого под стражей не позднее чем за 7 суток до его истечения. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются сведения о следственных и иных процессуальных действиях, произведенных в период после избрания меры пресечения или последнего продления срока содержания обвиняемого под стражей, а также основания и мотивы дальнейшего продления срока содержания обвиняемого под стражей. Указанный в постановлении о возбуждении ходатайства срок, на который продлевается содержание обвиняемого под стражей, должен определяться исходя из объема следственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом постановлении. Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под стражей является необходимость производства следственных и иных процессуальных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то в постановлении о возбуждении ходатайства указываются причины, по которым эти действия не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей. К указанному постановлению прилагается копия постановления о продлении по уголовному делу срока предварительного следствия или дознания. Судья не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства на основании оценки приведенных в нем мотивов, а также с учетом правовой и фактической сложности материалов уголовного дела, общей продолжительности досудебного производства по уголовному делу, эффективности действий должностных лиц органов предварительного расследования и своевременности производства следственных и иных процессуальных действий принимает в порядке, предусмотренном частями четвертой, шестой, восьмой и одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса, одно из следующих решений:

1) о продлении срока содержания под стражей на срок, необходимый для окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, а также для принятия прокурором и судом решений по поступившему уголовному делу, за исключением случая, предусмотренного частью шестой настоящей статьи. В постановлении о продлении срока содержания под стражей указывается дата, до которой продлевается срок содержания под стражей. Суд вправе продлить содержание под стражей на меньший срок, чем указано в постановлении о возбуждении ходатайства, если посчитает его достаточным для выполнения объема следственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом постановлении. Продление срока содержания под стражей в случае, предусмотренном частью седьмой настоящей статьи, допускается каждый раз не более чем на 3 месяца;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобождении обвиняемого из-под стражи. При отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого судья по собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, указанных в статье 99 настоящего Кодекса, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста.".

Президент Российской Федерации В. Путин