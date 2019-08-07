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07.08.2019 06:27
Рубрика: В мире

Умерла бывшая популярная глава МИД Индии Сушма Сварадж

Текст: Андрей Васильев
Сушма Сварадж. Фото: Manish Swarup/ AP Сушма Сварадж. Фото: Manish Swarup/ AP
Сушма Сварадж. Фото: Manish Swarup/ AP

Сушма Сварадж, один из самых известных политиков Индии, умерла в возрасте 67 лет. Как передает ВВС со ссылкой на пресс-службу МИД Индии, Сварадж, занимавшая пост министра иностранных дел этой страны в течение пяти лет, скончалась от остановки сердца.

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Она была популярным министром в первый срок правления Нарендры Моди в качестве премьер-министра, но не участвовала в парламентских выборах в начале этого года. "Жизнь славной главы индийской дипломатии подошла к концу", - написал Моди в Twitter. "Индия скорбит о кончине замечательного лидера, которая посвятила свою жизнь государственной службе и улучшению жизни бедных. Сушма Сварадж Джи была одной из тех личностей, которые служат источником вдохновения", - добавил он.

Она стала известна тем, что помогала индийцам, попавшим в сложные ситуации за границей, отвечая на их просьбы и вопросы в Twitter.

Сварадж перенесла операцию по пересадке почки в 2016 году.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Общество Утраты
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