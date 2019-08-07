В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом бассейне и водоеме

Городской совет Барселоны постановил, что женщины имеют право плавать топлес (без верхней части купальника) в любом муниципальном бассейне или водоеме на всей территории города. В постановлении говорится, что любой подобный запрет женщинам является дискриминацией, поскольку мужчины, например, постоянно так делают, плавая только в плавках, то есть "без верха", передает El Pais.

Власти города отреагировали таким образом на ряд жалоб как отдельных женщин, так и нескольких общественных организаций. В ряде случаев сотрудники городских бассейнов запрещали женщинам купаться топлес. Это, в свою очередь, идет вразрез с принятым ранее законом о "равенстве в одежде", где предусматривается, что гражданам, в частности, женщинам, не могут запрещать или навязывать какие-либо нормы одежды. Более того, выяснилось, что практически во всех муниципальных бассейнах действовали свои правила - где-то разрешалось находиться топлес только в зоне для загара, где-то разрешалось быть без верха в открытом (без крыши) бассейне, а в закрытом - запрещалось.

Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс в комментарии для прессы отметила, что на самом деле запрет на топлес был отменен давно, власти лишь подтвердили его, снабдив новыми указаниями. Так, мэрия уже разослала соответствующие уведомления во все городские спортивные центры, где есть бассейны.