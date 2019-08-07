В бою за поселок Арбаин сирийские военные уничтожили 45 боевиков

Во вторник бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев из Сил национальной обороны вернули под свой контроль поселок Арбаин, расположенный на северо-западе провинции Хама.

Правительственным войскам удалось уничтожить не менее 45 боевиков воюющих на стороне террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный портал "Сурия аль-Эн".

Освобождение поселка Арбаин открывает сирийской армии путь к крупному плацдарму бандформирований, расположенному в районе Эль-Латамна - Кфар-Зейта - Закат, и далее, в случае разгрома противника, к городу Хан-Шейхун (провинция Идлиб), который находится на стратегическом шоссе Хама - Алеппо.