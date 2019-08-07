В дом экс-президента Атамбаева ворвался спецназ

В Киргизии предположительно началась операция по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает агентство Sputnik.

По предварительным данным, в дом бывшего главы государства прибыл спецназ, очевидцы сообщают о том, что слышны выстрелы. Также сообщается, что ранены приблизительно десять человек: в ходе операции силовики предположительно стреляли резиновыми пулями. Агентство ведет прямую трансляцию с места событий.

О начале операции по задержанию Атамбаева сообщила советник (на общественных началах) экс-президента Кундуз Жолдубаева. Об этом она написала на своей странице в Facebook. При этом не уточняется, находился ли Атамбаев в своем доме в момент прибытия спецназа.

На запрос агентства в местном МВД сообщили, что в Кой-Таш, село, где расположен дом экс-президента, выехала следственно-оперативная группа.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Его подозревают в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконных поставках угля на ТЭЦ столицы. Помимо этого ему вменяют незаконное получение участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Сам Атамбаев назвал обвинения в свой адрес "чушью" и объяснил их политическим преследованием со стороны нынешнего руководства республики.